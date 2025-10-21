Бившият френски президент Саркози се очаква да влезе в затвора "Санте" днес

Подробно търсене

Иво Тасев
Бившият френски президент Никола Саркози напуска съда заедно със съпругата си Карла Бруни след произнасянето на присъдата му от 5 години затвор, Париж, 25 септември 2025 г. Снимка: АП/Christophe Ena
Париж,  
21.10.2025 07:22
 (БТА)

Очаква се днес бившият президент на Франция Никола Саркози да влезе в парижкия затвор "Санте", за да започне да излежава присъдата си за по делото за неправомерно финансиране от Либия на предизборната си кампания, предаде ДПА.

В "Санте" има сектор за затворници, които са поставени под специална защита, защото, например, са публично известни личности, уточнява агенцията.

Седемдесетгодишният Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., бе признат за виновен в престъпна конспирация заради опитите на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му предизборна кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Парижкият наказателен съд го оправда по други обвинения - в подкуп, незаконно финансиране на кампания и облагодетелстване от присвояване на публични средства.

Съдът разпореди присъдата да влезе в сила от днес, въпреки че защитата на бившия президент обжалва. Саркози винаги е отричал категорично обвиненията.

Поради възрастта си той има право да подаде молба за условно освобождаване веднага след влизането си в затвора. Това важи за затворници във Франция, които са на 70 и повече години.

Саркози беше приет от настоящия президент на Франция Еманюел Макрон в Елисейския дворец в петък. Министърът на правосъдието Жералд Дарманен обяви, че ще посети Саркози в затвора.

 

