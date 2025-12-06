Президентът на САЩ Доналд Тръмп е домакин на церемонията по връчването на наградите на център „Кенеди“ за 2025 г., състояла се в Овалния кабинет на Белия дом, предаде Асошиейтед прес.

Тази година наградените са актьорът Силвестър Сталоун, певиците Глория Гейнър и Джордж Стрейт, рок групата „Кис“ и актьорът и певец Майкъл Кроуфорд.

Тръмп игнорираше център „Кенеди“ и неговата програма за награди по време на първия си мандат като президент. Но от началото на втория си мандат той въведе серия от промени, най-забележителната от които беше отстраняването на борда на попечителите и заместването им с поддръжници на Републиканската партия, които го избраха за председател.

Тръмп също така критикуваше програмата на центъра и неговия външен вид и обеща да преобразува и двете.

През август президентът заяви, че е „участвал на около 98%“ в избора на лауреатите за 2025 г., когато лично ги обяви в център „Кенеди“. Не е ясно как са били селекционирани победителите тази година. Преди това те се определяха от двупартийна комисия.