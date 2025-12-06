Осемнадесет души загинаха след потъването на лодка с мигранти край южния гръцки остров Хриси, предаде Ройтерс.

Лодката се е преобърнала на около 40 километра от острова, каза представител на бреговата охрана. Спасени са били само двама души. Те са били откарани на остров Крит.

Лодката беше забелязана първоначално от турски товарен кораб, който се свърза с гръцките власти.

През последната година се наблюдава рязко увеличение на мигрантските лодки, идващи основно от Либия, които се насочват към Крит, Гавдос и Хриси – трите егейски острова, най-близки до африканското крайбрежие. Често има случаи на преобърнали се лодки и на удавени мигранти по това трасе.