Локомотив Авиа Пловдив спечели драматично срещу Дея спорт в шампионата по волейбол

Локомотив Авиа Пловдив спечели драматично след обрат с 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:22, 18:16) като гост срещу Дея спорт в мач от седмия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже. Пловдивчани изоставаха в резултата с 0:1 и 1:2, но се добраха до краен успех и са начело в класирането след седем поредни победи.

Двата отбора размениха по един гейм в оспорвания двубой, печелейки с по две точки разлика. В третата част бургазлии поведоха с 12:7 и 21:16, за да излязат напред в резултата при 25:18.

"Черно-белите" изравниха след силни изяви в самия край на четвъртия гейм и изравниха до 2:2 след 25:22.

В тайбрека пловдивчани имаха аванс от 8:6, но Дея спорт изравни до 11:11. Бургазлии поведоха с 14:13, но Локомотив драматично достигна до краен успех при 18:16.

Най-резултатен за успеха на гостите стана Жулиен Георгиев с 32 точки, докато Ерион Байрами се отличи с 26 точки в полза на отбора от Бургас.

Дея спорт е на осмо място във временното класиране.

Първенство на България по волейбол за мъже, мачове от седмия кръг: Дея спорт - Локомотив Авиа 2:3 (25:23, 23:25, 25:18, 22:25, 16:18) от петък: Дунав - Черно море 0:3 (17:25, 21:25, 23:25) Пирин Разлог - Славия 3:0 (25:23, 25:16, 25:12) Монтана - Берое 3:1 (24:26, 25:15, 25:23, 25:15) Нефтохимик 2010 - ЦСКА 1:3 (25:22, 16:25, 17:25, 20:25) Левски почива временно класиране: 1. Локомотив Авиа Пловдив 7 7 0 21:6 19 точки 2. Нефтохимик 2010 7 6 1 19:7 17 3. ЦСКА 7 5 2 19:8 17 4. Левски София 7 5 2 17:9 15 5. Пирин 8 4 4 15:14 12 6. Монтана 8 4 4 15:18 10 7. Берое 2016 7 3 4 14:16 10 8. Дея спорт Бургас 8 3 5 15:19 9 9. Черно море 7 1 6 8:18 5 10. Дунав 7 1 6 7:19 4 11. Славия 7 1 6 4:20 2