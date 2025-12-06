Подробно търсене

Локомотив Авиа Пловдив спечели драматично срещу Дея спорт в шампионата по волейбол

Асен Даскалов
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков (ЛФ)
Бургас,  
06.12.2025 21:38
 (БТА)

Локомотив Авиа Пловдив спечели драматично след обрат с 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:22, 18:16) като гост срещу Дея спорт в мач от седмия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже. Пловдивчани изоставаха в резултата с 0:1 и 1:2, но се добраха до краен успех и са начело в класирането след седем поредни победи.  

Двата отбора размениха по един гейм в оспорвания двубой, печелейки с по две точки разлика. В третата част бургазлии поведоха с 12:7 и 21:16, за да излязат напред в резултата при 25:18. 

"Черно-белите" изравниха след силни изяви в самия край на четвъртия гейм и изравниха до 2:2 след 25:22.

В тайбрека пловдивчани имаха аванс от 8:6, но Дея спорт изравни до 11:11. Бургазлии поведоха с 14:13, но Локомотив драматично достигна до краен успех при 18:16.

Най-резултатен за успеха на гостите стана Жулиен Георгиев с 32 точки, докато Ерион Байрами се отличи с 26 точки в полза на отбора от Бургас.

Дея спорт е на осмо място във временното класиране. 

Първенство на България по волейбол за мъже, мачове от седмия кръг:

Дея спорт - Локомотив Авиа  2:3 (25:23, 23:25, 25:18, 22:25, 16:18) 

от петък:
Дунав - Черно море          0:3 (17:25, 21:25, 23:25)
Пирин Разлог - Славия       3:0 (25:23, 25:16, 25:12)
Монтана - Берое             3:1 (24:26, 25:15, 25:23, 25:15)
Нефтохимик 2010 - ЦСКА      1:3 (25:22, 16:25, 17:25, 20:25)

Левски почива

    временно класиране:
 1. Локомотив Авиа Пловдив     7    7    0    21:6    19 точки
 2. Нефтохимик 2010            7    6    1    19:7    17 
 3. ЦСКА                       7    5    2    19:8    17   
 4. Левски София               7    5    2    17:9    15    
 5. Пирин                      8    4    4    15:14   12
 6. Монтана                    8    4    4    15:18   10
 7. Берое 2016                 7    3    4    14:16   10
 8. Дея спорт Бургас           8    3    5    15:19    9
 9. Черно море                 7    1    6    8:18     5    
10. Дунав                      7    1    6    7:19     4
11. Славия                     7    1    6    4:20     2

/ХБ/

