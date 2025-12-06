Подробно търсене

РБ Лайпциг вкара шест гола във вратата на Айнтрахт Франкфурт

Христо Бонински
Снимка: Jan Woitas/dpa via AP
Лайпциг,  
06.12.2025 21:27
 (БТА)

Отборът на Рб Лайпциг постигна убедителна победа с 6:0 срещу Айнтрахт Франкфурт в мач от 13-ия кръг на германската Бундеслига.

Домакините започнаха много силно мача, като Конрад Хардер откри резултата още в петата минута, а Кристоф Баумгартнер направи 2:0 след половин час игра. Преди края на първата част бе отменено и второ попадение на Баумгартнер заради засада.

РБ Лайпциг упражни още по-силен натиск след почивката и Ян Диоманде се отличи с хеттрик, който вкара само за 18 минути. Между неговите попадения се разписа и Давид Раум и дузпа.

Така РБ Лайпциг е са второ място в класирането, макар и да озостава с осем точки от лидера Байерн. Айнтрахт е на седма позиция с 21 точки. 


Първенство на Германия по футбол, срещи от 13-ия кръг в Бундеслигата:

Аугсбург - Байер Леверкузен       - 2:0
Кьолн - Санкт Паули               - 1:1
Хайденхайм - Фрайбург             - 2:1
Щутгарт - Байерн Мюнхен           - 0:5
Волфсбург - Унион Берлин          - 3:1
РБ Лайпциг - Айнтрахт Франкфурт   - 6:0  

от петък:
Майнц 05 - Борусия Мьонхенгладбах - 0:1

неделя:
Хамбургер ШФ - Вердер Бремен
Борусия Дортмунд - Хофенхайм

Във временното класиране води Байерн с 37 точки пред РБ Лайпциг с 29, 
следват Борусия Дортмунд с 25, Байер Леверкузен и Хофенхайм с по 23, 
Щутгарт е с 22 точки и други.

/ХБ/

