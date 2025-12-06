РБ Лайпциг вкара шест гола във вратата на Айнтрахт Франкфурт

Отборът на Рб Лайпциг постигна убедителна победа с 6:0 срещу Айнтрахт Франкфурт в мач от 13-ия кръг на германската Бундеслига.

Домакините започнаха много силно мача, като Конрад Хардер откри резултата още в петата минута, а Кристоф Баумгартнер направи 2:0 след половин час игра. Преди края на първата част бе отменено и второ попадение на Баумгартнер заради засада.

РБ Лайпциг упражни още по-силен натиск след почивката и Ян Диоманде се отличи с хеттрик, който вкара само за 18 минути. Между неговите попадения се разписа и Давид Раум и дузпа.

Така РБ Лайпциг е са второ място в класирането, макар и да озостава с осем точки от лидера Байерн. Айнтрахт е на седма позиция с 21 точки.



Първенство на Германия по футбол, срещи от 13-ия кръг в Бундеслигата:

Аугсбург - Байер Леверкузен - 2:0 Кьолн - Санкт Паули - 1:1 Хайденхайм - Фрайбург - 2:1 Щутгарт - Байерн Мюнхен - 0:5 Волфсбург - Унион Берлин - 3:1 РБ Лайпциг - Айнтрахт Франкфурт - 6:0 от петък: Майнц 05 - Борусия Мьонхенгладбах - 0:1 неделя: Хамбургер ШФ - Вердер Бремен Борусия Дортмунд - Хофенхайм Във временното класиране води Байерн с 37 точки пред РБ Лайпциг с 29, следват Борусия Дортмунд с 25, Байер Леверкузен и Хофенхайм с по 23, Щутгарт е с 22 точки и други.