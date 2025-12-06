Германската популистка формация "Алианс на Сара Вагенкнехт" утвърди смяна на името, запазвайки абревиатурата си

Германската популистка формация "Алианс на Сара Вагенкнехт" (Bundnis Sahra Wagenknecht на немски език - BSW) утвърди смяна на името си, запазвайки абревиатурата, предаде ДПА.

Новото име - "Алианс за социална справедливост и икономически разум" (Bundnis für Soziale gerechtigkeit und Wirtschaftliche vernunft - също BSW) бе утвърдено на националната партийна конференция в Магдебург днес. То бе обявено преди месец.

Промененото наименование на партията ще влезе в сила от 1 октомври догодина. Запазването на инициалите е жест към Вагенкнехт, уточнява ДПА, допълвайки, че с преименуването партията цели да се дистанцира от персоналната връзка с основателката на алианса.

Вагенкнехт създаде политическата формация със своето име в началото на миналата година, когато напусна "Левите".

АСВ (BSW) съчетава икономическите линии на лява политика с националистически и антиимиграционни позиции, като има и проруски уклони, обръща внимание ДПА. Партията се представя за популистки избор на гласоподавателите извън традиционните партии в Германия.

Миналия месец Вагенкнехт обяви, че ще се оттегли от председателския пост, като заяви намерение да предаде ръководството на настоящата съпредседателка Амира Мохамед Али и евродепутата Фабио де Мази. Днес на партийния форум двамата бяха избрани за съпредседатели на формацията. При гласуването Амира Мохамед Али получи 82,6 процента от гласовете на делегатите, а Де Мази - 93,3 процента от гласовете. И двамата съпредседатели са на по 45 години.

Самата Вагенкнехт ще оглавява само партийната комисия по фундаменталните ценности.

В реч днес Вагенкнехт призна, че в момента нещата не вървят добре за нейната партия, като заяви: „Намираме се в най-трудната фаза в историята на нашата партия.“ Но тя каза, че партията е незаменима на германската политическа сцена. „Ние сме единствената политическа сила, която истински и последователно се противопоставя на пътя, по който другите се връщат към минало, за което дълго време се смяташе, че е преодоляно“, заяви Вагенкнехт.

Тя заяви, че срещу нейната партия „се борят управляващите елити“, но тя няма да бъде победена. „Те ще трябва да се съобразяват с мен в германската политика още дълго време“, зарече се Вагенкнехт.

Тя отправи остри думи към правителството и потвърди основните позиции на партията си, а именно противопоставяне на наборната военна служба и по-високите военни разходи; застъпничество за преговори с Москва и за внос на евтина руска енергия; и пенсионна система като тази в Австрия.

Тя разкритикува канцлера Фридрих Мерц, когото нарече некомпетентен и заяви, че законодателите продължават с „разграждането на социалната държава и с напредването по пътя към нов милитаризъм и авторитаризъм“.

„Авторитаризмът е заплаха, защото партиите, които обичат да се наричат демократични, все повече превръщат страната ни в авторитарна държава на заплахи”, заяви още тя.