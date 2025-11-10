Сара Вагенкнехт ще се оттегли от председателския пост в партията си

Радикалният германски политически лидер Сара Вагенкнехт обяви, че ще се оттегли от председателския пост в партията "Алианс на Сара Вагенкнехт" (АСВ), предаде ДПА.

Тя заяви, че ще предаде ръководството на формацията в ръцете на сегашната съпредседателка Амира Мохамед Али и евродепутата Фабио де Мази.

Вагенкнехт заяви, че възнамерява да продължи да играе ключова роля, като създаде и оглави комисия по основните ценности в рамките на партията. Ако някой ден партията влезе в Бундестага, долната камара на германския парламент, тя иска да бъде и председател на парламентарната група.

Партията планира също да се преименува, но ще продължи да използва досегашната си абревиатура. Ръководството предложи партията да започне да се нарича "Алианс за социална справедливост и икономически разум", а лидерите на партийната организация в провинция Райнланд-Пфалц предложиха абревиатурата АСВ да означава "Гражданите създават промяна" (на немски думите имат същите начални букви).

Вагенкнехт учреди партията в началото на 2024 г. след отделянето си от крайнолявата формация "Левите", и е най-известното ѝ лице. АСВ съчетава леви икономически виждания с националистически и антимиграционни позиции, както и твърдо противопоставяне на помощта за Украйна. Тя се позиционира като популистка алтернатива на традиционните партии в Германия, припомня ДПА.