Подробно търсене

Общественото одобрение за германското правителство леко се е повишило, показва социологическо проучване

Иво Тасев
Общественото одобрение за германското правителство леко се е повишило, показва социологическо проучване
Общественото одобрение за германското правителство леко се е повишило, показва социологическо проучване
Канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Снимка: АП/Markus Shreiber
Берлин,  
12.10.2025 12:59
 (БТА)

Общественото одобрение в Германия за управляващата коалиция на консерваторите (Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз - ХДС/ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) леко се е повишило, сочи ново социологическо проучване на института ИНСА, направено за днешното неделно издание на в. "Билд", предаде ДПА. Допитването е направено в четвъртък и петък.

Около 28% от анкетираните казват, че са доволни от действията на правителството. Този показател е с 5 пункта по-висок, отколкото беше преди три седмици, отбелязва ДПА. 

Одобрението лично за германския канцлер Фридрих Мерц се е покачило до 27%, с 4 пункта повече.

При все това мнозинството остава критично - 63% от участниците в допитването изразяват неудовлетворение от правителството, а 62% - от самия канцлер.

Ако парламентарните избори в Германия бъдат произведени днес, управляващата в момента коалиция ще събере едва 38% от гласовете, които не биха ѝ стигнали за парламентарно мнозинство, показват данните от социологическото проучване.

Популярността на оглавявания от Мерц консервативен блок ХДС/ХСС остава с одобрението на 24% от германците в представителната извадка на института ИНСА, докато крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" води с 26%. ГСДП държи 14% от потенциалните германски избиратели.

Рейтингът на Зелените се е покачил леко на 12%, докато популярността на "Левите" се е понижила до 11%.

Германската партия "Алианс на Сара Вагенкнехт" и ориентираната към бизнеса "Свободна демократическа партия" са с 4%, което е с 1 пункт под процентите, нужни при изборите за депутатски мандати в Бундестага.

/СХТ/

Свързани новини

05.10.2025 14:12

Одобрението за германската управляваща коалиция е рекордно ниско, сочи проучване

Одобрението за германската управляваща коалиция, състояща се от консерватори и социалдемократи, спадна до рекордно ниско ниво в проучване на института "Инса", публикувано днес, предаде ДПА.
02.10.2025 15:55

Повечето германци подкрепят обединението на страната, сочи проучване в навечерието на 35-ата годишнина от обявяването му

Германия се готви да отбележи утре 35 години от обединението на страната, като на този фон проучване показа, че мнозинството от германците смятат, че решението е било правилно, предаде ДПА. Проучването, направено по поръчка на телевизия Цет Де Еф и
21.09.2025 07:21

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" оглави анкета на института ИНСА с рекордно ниво на подкрепа

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) изпреварва консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз в публикувано днес социологическо проучване на института ИНСА, предаде ДПА.
09.09.2025 00:17

Съпредседателят на "Алтернатива за Германия" Тино Крупала изрази увереност, че партията му ще вземе властта през 2029 г.

Съпредседателят на "Алтернатива за Германия" (АзГ) Тино Крупала изрази увереност, че неговата партия, известна с антиимигрантската си политика, ще спечели следващите общи парламентарни избори в страната, които трябва да бъдат произведени през 2029 година, предаде ДПА. Той направи изявлението си пред симпатизанти на крайнодясната партия вчера.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:24 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация