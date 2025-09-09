Съпредседателят на "Алтернатива за Германия" Тино Крупала изрази увереност, че партията му ще вземе властта през 2029 г.

site.btaСъпредседателят на "Алтернатива за Германия" Тино Крупала изрази увереност, че партията му ще вземе властта през 2029 г.
Съпредседателят на "Алтернатива за Германия" (АзГ) Тино Крупала изрази увереност, че неговата партия, известна с антиимигрантската си политика, ще спечели следващите общи парламентарни избори в страната, които трябва да бъдат произведени през 2029 година, предаде ДПА. Той направи изявлението си пред симпатизанти на крайнодясната партия днес.
"Ще вкараме този кораб отново в ред", заяви Крупала пред няколкостотин привърженици на митинг в град Албенсберг, провинция Бавария.
АзГ, която е най-голямата опозиционна партия в Германия, спечели миналата година местните избори в източната германска провинция Тюрингия. Това беше първият случай от поражението на Нацистка Германия във Втората световна война, в който крайнодясна партия печели избори в провинция на страната.
Социологическите проучвания сочат, че след последните парламентарни избори през февруари, на които АзГ постигна най-добрия си резултат в национален вот, подкрепата за партията расте.
Крупала, който ръководи партията заедно с Алис Вайдел, заяви, че "Алтернатива за Германия" има отговорите и идеите, които гражданите на Германия искат да чуят.
/ГГ/
