Съпредседателят на "Алтернатива за Германия" Тино Крупала изрази увереност, че партията му ще вземе властта през 2029 г.

Иво Тасев
Съпредседателят на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" Тино Крупала. Снимка: АП/Matthias Schrader
Берлин,  
09.09.2025 00:17
 (БТА)
Съпредседателят на "Алтернатива за Германия" (АзГ) Тино Крупала изрази увереност, че неговата партия, известна с антиимигрантската си политика, ще спечели следващите общи парламентарни избори в страната, които трябва да бъдат произведени през 2029 година, предаде ДПА. Той направи изявлението си пред симпатизанти на крайнодясната партия днес.

"Ще вкараме този кораб отново в ред", заяви Крупала пред няколкостотин привърженици на митинг в град Албенсберг, провинция Бавария.

АзГ, която е най-голямата опозиционна партия в Германия, спечели миналата година местните избори в източната германска провинция Тюрингия. Това беше първият случай от поражението на Нацистка Германия във Втората световна война, в който крайнодясна партия печели избори в провинция на страната.

Социологическите проучвания сочат, че след последните парламентарни избори през февруари, на които АзГ постигна най-добрия си резултат в национален вот, подкрепата за партията расте.

Крупала, който ръководи партията заедно с Алис Вайдел, заяви, че "Алтернатива за Германия" има отговорите и идеите, които гражданите на Германия искат да чуят.

 

