Казинформ: Физическите лица в Казахстан ще могат без глоби да погасяват предсрочно кредитите си

Физическите лица в Казахстан ще могат предсрочно да погасяват кредитите си без налагане на глоби - правилото започва да действа за всички договори, включително по-рано сключените, което ще позволи да се съкратят вноските и по-бързо да се закриват задълженията, предава националната новинарска агенция Казинформ.

Казахстанската агенция за регулиране и развитие на финансовия пазар съобщи, че предсрочното погасяване спомага за намаляването на тежестта и по-бързото погасяване на дълга. То може да бъде пълно, което означава погасяване на цялата сума на заема, или частично.

При частично погасяване кредитополучателят може да избере или намаляване на срока на заема, като същевременно се запазва размера на месечната вноска, или намаляване на месечната вноска, като същевременно се запазва срокът.

Банките имат право да установяват вътрешни правила за предсрочно погасяване, включително минимални суми, срокове за кандидатстване и дати за уреждане. Кредитополучателите се съветват да се координират с банката относно преизчисления, отписвания, възстановяване на застрахователни премии и премахване на ипотечни тежести.

„Предсрочните плащания спомагат за намаляване на дълговата тежест, укрепват финансовата стабилност и имат положителен ефект върху кредитната история. Когато се взема решение за предсрочно погасяване, е важна оценката на собствените финансови резерви и алтернативните начини на използване на средствата“, се казва в изявлението на агенцията.

