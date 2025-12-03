Подробно търсене

Петдесет и четири двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

Денис Киров
Палестинци празнуват масова сватбена церемония в град Хамад в Хан Юнис, 2 декември, 2025 година. Снимка: AP Photo/Abdel Kareem Hana
Хан Юнис ,  
03.12.2025 02:01
 (БТА)

Петдесет и четири палестински двойки се ожениха днес на масова сватба в опустошената от войната ивица Газа - рядък момент на надежда след две години на разруха, смърт и конфликти, предаде Асошиейтед прес. 

„Въпреки всичко, което се случи, ще започнем нов живот“, заяви Хикмат Лауа, който бе облечен в костюм и вървеше хванат за ръка с Еман Хасан Лауа, която бе облечена в традиционни палестински мотиви, покрай разрушените сгради в южна Газа заедно с още много двойки, облечени по същия начин. „Дай Боже това да е краят на войната“.

Сватбите са важна част от палестинската култура, но по време на войната в Газа почти бяха спрели. Традицията започва да се възражда след крехкото примирие, макар че днешните сватби са далеч по-скромни от пищните церемонии, които някога се организирали там.

Докато тълпите в южния град Хан Юнис развяват палестински знамена, празненствата остават помрачени от продължаващата хуманитарна криза в Газа. Повечето от двата милиона жители на Газа, включително Еман и Хикмат Лауа, са разселени от войната, а цели квартали са сринати. Недостигът на помощ и периодичните сблъсъци продължават да затрудняват ежедневието на хората.

/ВА/

