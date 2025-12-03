Историци, археолози и обществени дейци ще представят апел за отбелязване на 14 века България в Европа по инициативата на БТА, БНТ и БНР

Български историци, археолози и обществени дейци ще представят апел за тържествено отбелязване през 2032 г. на 1400 години от създаването на българската държава. Събитието ще се проведе от 10 часа днес в Националния пресклуб на БТА в рамките на националната инициатива „14 века България в Европа“ на Българската национална телевизия (БНТ), Българската телеграфна агенция (БТА) и Българското национално радио (БНР) “14 века България в Европа” с подкрепата на Българската академия на науките (БАН).

Историци и обществени дейци апелират към българската общественост и държава за отбелязването по тържествен начин на една бележита годишнина – хиляда и четиристотин години от създаването на българската държава и се присъединяват към обявената съвместна инициатива на БНТ, БТА и БНР с подкрепата на БАН.

Апелът е подписан от Александър Николов, проф. д-р, Софийски университет "Св. Климент Охридски"; Андрей Аладжов, доц. д-р, Национален археологически институт с музей – БАН; Бони Петрунова, доц. д-р, Национален исторически музей; Георги Атанасов, проф. д.и.н., Добруджански научен институт; Георги Вълчев, проф. д-р, Софийски университет "Св. Климент Охридски"; Георги Георгиев, доц. д-р, Институт за исторически изследвания – БАН; Георги Димов, доц. д-р, Институт за балканистика с център по тракология – БАН; Георги Николов, проф. д-р, Софийски университет "Св. Климент Охридски"; Даниел Вачков, проф. д-р, Институт за исторически изследвания – БАН; Димитър Гюдуров, доц. д-р, Нов български университет; Димитър Димитров, проф. д-р, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"; Димо Чешмеджиев, проф. д.и.н., Кирило-Методиевски научен център – БАН; Живко Лефтеров, доц. д-р, Институт за исторически изследвания – БАН; Кирил Маринов, доц. д-р, Uniwersytet Łódzki (Полша); Николай Кънев, проф. д-р, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"; Николай Овчаров, д.и.н. поч. проф. на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов;

Николай Хрисимов, доц. д-р, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"; Петър Николов-Зиков, доц. д-р, Нов български университет; Петър Стоянович, проф. д.и.н., Институт за исторически изследвания – БАН; Пламен Павлов, проф. д-р, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"; Румяна Прешленова, проф. д-р, Институт за балканистика с център по тракология – БАН;

Станислав Станилов, проф. д.и.н., Национален археологически институт с музей – БАН; Стоян Николов, доц. д-р, доц. д-р, Военна академия "Георги С. Раковски"; Тодор Тодоров, доц. д-р, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски; Тодор Чобанов, доц. д-р, Институт за балканистика с център по тракология – БАН.

В събитието ще участват Емил Кошлуков, генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ), Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио (БНР), Кирил Вълчев, генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), Евелина Славчева, чл. кор., председател на Българската академия на науките (БАН) и акад. Юлиан Ревалски, бивш председател на БАН.

/ВСР