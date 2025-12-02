Цялото ръководство на СДСМ подаде оставка по искане на председателя на партията Венко Филипче

Цялото ръководство на опозиционната партия СДСМ е подало оставка на днешното заседание на Изпълнителния съвет на партията, съобщават от СДСМ. По искане на председателя на партията оставки са депозирали заместник председателите, главният секретар, организационните секретари, както и всички членове на Изпълнителния съвет.

„Следва период на кадрово освежаване и укрепване, включително чрез нови хора, организационно настройване и вътрешна мобилизация, за нова сила и нова енергия на СДСМ. СДСМ, нова сила - нова енергия”, пишат от СДСМ, от където уточняват, че на предстоящо заседание на Централния съвет на партията председателят Венко Филипче ще предложи избор на нови членове за органите на партията.

За освежаване в СДСМ Венко Филипче заговори още в изборната нощ на местните избори в Република Северна Македония в началото на ноември, като малко по-късно един от заместниците му - Ана Чупевска подаде оставка.