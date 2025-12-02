Най-успешните финансови мениджъри и екипи бяха отличени на 32-рата церемония „Банкер на годината“

Тридесет и втората церемония по връчване на наградите "Банкер на годината" на медия "Банкеръ" се състоя тази вечер в "Астория Гранд Хотел" в София. Те отличават мениджърите на онези финансови институции, които са постигнали най-забележителни успехи през отиващата си година.

По време на церемонията вицепрезидентът Илияна Йотова поздрави екипа на "Банкеръ", като подчерта значението на независимите медии и разследващата журналистика. Тя заяви, че подобни издания са необходими и трябва да бъдат защитавани, защото „имат куража да казват истината“.

В изказването си Йотова благодари и на българската банкова система за професионалната работа през последните години, която според нея доказва готовността на България за членство в еврозоната. „Еврото е само началото - инструмент за по-развита икономика и по-високи цели“, отбеляза тя.

На церемонията вицепрезидентът връчи наградата „Банкер на годината“ за общ размер на активите през изтичащата година на главния изпълнителен директор на ОББ Кристоф Де Мил. В изказването си той подчерта, че наградата е признание не за него лично, а за труда на 5000-те служители на банката и за доверието на над 2 милиона клиенти. „Тяхната ангажираност е най-важна за нас“, каза той.

Наградата „Банкер на годината“ за рекордни постижения в нетния лихвен доход бе присъдена на члена на УС и изпълнителен директор на "Банка ДСК" Доротея Николова, която я получи от посланика на Израел Йоси Леви Сфари. Тя заяви, че не е очаквала отличието и че това признание е резултат от труда на всички нейни колеги.

Наградата „Банкер на годината“ за открояващ се ръст на печалба беше връчена на изпълнителния директор на "УниКредит Булбанк" Цветанка Минчева от Асен Василев, председател на партия „Продължаваме промяната“. Минчева отбеляза, че светът се движи много бързо и печелят лидерите и екипите, които знаят кога да ускоряват и кога да спрат. „Прогресът е екипен спорт и зад тази награда стои целият ни екип“, подчерта тя.

Наградата „Банкер на годината“ за постигнат ръст на годишните резултати получи изпълнителният директор на "ПроКредит Банк" Камелия Минева. Отличието беше връчено от адв. Виктор Гугушев, старши партньор в адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ и почетен консул на Румъния. Минева заяви, че наградата е резултат от усилията на всички служители на банката и благодари на клиентите за доверието и подкрепата им.

Асен Великов, изпълнителен директор на „Виваком България“, връчи наградата „Банкер на годината“ за осъществена дигитална трансформация на главния оперативен директор на "Ти Би Ай Банк" Николай Спасов. Той заяви, че приема наградата от името на целия екип на банката, който е успял да използва технологиите, за да направи живота на клиентите по-лесен и по-бърз.

Призът за „Най-динамично развиваща се финтех компания“ отиде при компанията myPOS и нейния директор Полина Тоскова, и беше връчен от Мартин Богданов, председател на Съвета на директорите на "Пейсера" (Paysera). Тоскова посочи, че наградата е резултат от усилията на над 1000 служители на повече от 30 пазара в ЕС и че мисията на компанията остава да носи стойност на бизнеса и да запази позицията си на световната финтех сцена.