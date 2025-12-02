Испания победи Германия и спечели Лигата на нациите за жени

Испанската нападателка Клаудия Пина отбеляза два гола през второто полувреме, с които отборът й защити титлата си в Лигата на нациите по футбол за жени след победа с 3:0 над Германия във втория мач от финала на турнира.

Първата среща между двата състава завършиха с нулево равенство в Кайзерслаутерн в петък.

Германките доминираха в този мач, пропускайки множество положения, за които впоследствие съжаляваха, тъй като ролите бяха разменени в Мадрид, като испанките бяха по-добри на терена, но не успяваха да прекарат топката покрай Ан-Катрин Бергер в германската врата.

Пина най-накрая прекъсна головата суша, продължила повече от 150 минути в двата мача, в 61-ата минута, когато откри резултата. Вики Лопес добави втори гол седем минути по-късно, пращайки топката покрай Бергер.

В 74-ата минута Пина отправи силен удар, за да фиксира крайното 3:0, с което Испания защити титлата, спечелена срещу Франция в първото издание на турнира през 2024 година.

С попадение на Кели Гаго в началото на второто продължение Франция завърши 2:2 като гост на Швеция и зае третото място в Лигата на нациите.

Първата среща завърши 2:1 за френските футболистки, а Швеция стигна също до 2:1 пред родна публика, за да се стигне до продълженията. Гаго обаче донесе успеха на "петлите" в 106-ата минута.