Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Президентите на САЩ и Бразилия обсъдиха в телефонен разговор американските мита и организираната престъпност

Владимир Арангелов
Президентите на САЩ и Бразилия обсъдиха в телефонен разговор американските мита и организираната престъпност
Президентите на САЩ и Бразилия обсъдиха в телефонен разговор американските мита и организираната престъпност
Доналд Тръмп и Луиз Инасио Лула да Силва в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур, Малайзия, 26 октомври 2025 година. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон/Бразилия,  
03.12.2025 03:23
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва обсъдиха търговията, икономиката и борбата с организираната престъпност в разговор по телефона снощи, обявиха и двете страни, цитирани от световните агенции.

В изявление пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че двамата президенти са обсъдили и санкциите – очевидна препратка към мерките на неговата администрация срещу бразилската съдебна система във връзка с делото срещу бившия президент от десницата Жаир Болсонаро, посочва Ройтерс.

Тръмп заяви, че той и Лула са имали „чудесен разговор“. „Говорихме за търговията. Говорихме за санкциите, защото, както знаете, аз наложих санкции във връзка с определени събития, които се случиха“, добави американският президент.

В по-късна публикация в социалните мрежи Тръмп написа, че очаква с нетърпение да се срещне и да разговаря с Лула в близко бъдеще, като добави, че „това новосъздадено партньорство ще донесе много ползи!“.

В изявление на канцеларията на бразилския президент се казва, че Лула е благодарил на Тръмп за решението му да премахне допълнителните мита върху вноса на бразилски стоки в САЩ, включително кафе и говеждо месо, и се добавя, че Бразилия се стреми да постигне напредък в преговорите за продуктите, които все още са засегнати от митата.

Миналия месец Тръмп отмени 40-процентовите мита върху някои бразилски хранителни продукти, като какаото и плодовете, които той въведе през юли, за да накаже Бразилия за съдебното преследване на бившия президент Болсонаро, който е съюзник на Тръмп.

По време на 40-минутния разговор, който канцеларията на бразилския президент определи като „много продуктивен“, Лула също така е подчертал, че е спешно необходимо да бъде засилено сътрудничеството със САЩ в борбата с международната организирана престъпност.

Лула и Тръмп се споразумяха да разговарят отново скоро, се казва още в изявлението.

/ВА/

Свързани новини

02.12.2025 21:05

Президентите на САЩ и Бразилия обсъдиха в телефонен разговор американските мита и организираната престъпност

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва разговаря днес по телефона с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на бразилското президентство.
22.11.2025 13:11

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро бе арестуван днес от федералната полиция

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше арестуван днес от федералната полиция, което слага край на продължилия месеци домашен арест, докато той обжалва присъда на Върховния съд за застрашаване на демокрацията в страната. Това предаде Ройтерс като се позовава на адвоката на Болсонаро.
06.11.2025 18:06

Лула да Силва предупреди лидерите от цял свят, събрали се в Белем, че екстремистки сили разпространяват лъжи относно климатичните промени, за да извлекат от това политически дивиденти

Президентът на Бразилия Луиз Инясио Лула да Силва предупреди днес лидерите от цял свят, събрали се в бразилския град Белем, че екстремистки сили разпространяват лъжи относно климатичните промени, за да извлекат от това политически дивиденти,
27.10.2025 06:41

Лула да Силва заяви, че Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси. Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща
26.10.2025 12:02

Тръмп обяви, че може да постигне споразумения с Бразилия на срещата си с Лула в Куала Лумпур

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че може да постигне някои споразумения по време на предстоящата си днес в Малайзия среща със своя бразилски колега Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс.
26.10.2025 06:27

Белият дом обяви официално, че Тръмп ще се срещне с бразилския президент в Куала Лумпур днес

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва в малайзийската столица Куала Лумпур днес, в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), предаде Ройтерс, като се позова на официално съобщение от Белия дом.
24.10.2025 11:22

Бразилският президент ще обяви митата за страната си за "грешка" по време на срещата си с Тръмп

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва днес потвърди, че ще каже на американския си колега Доналд Тръмп по време на вероятната им двустранна среща в Малайзия този уикенд, че наложените на страната му мита са "грешка", предаде Франс прес.
23.10.2025 21:23

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва иска да се кандидатира за четвърти мандат догодина, въпреки че скоро навършва 80 години

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва иска да се кандидатира за четвърти мандат догодина, въпреки възрастта си, предаде ДПА.
22.10.2025 19:42

Бразилия публикува присъдата на Болсонаро за опит за преврат, като започва да тече срокът за обжалване

Върховният съд на Бразилия публикува присъдата на бившия президент Жаир Болсонаро, с която той беше признат за виновен в опит за преврат, с което започва да тече срокът за обжалване, предаде Асошиейтед прес. През септември съдиите признаха Болсонаро
22.10.2025 18:17

Тръмп може да се срещне с бразилския президент в Малайзия, съобщиха бразилски дипломати

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва може да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Малайзия в близките дни, предаде Ройтерс, позовавайки се на бразилски дипломати. Късно снощи в. "Глобо" съобщи, че срещата между двамата лидери

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:53 на 03.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация