Лула да Силва предупреди лидерите от цял свят, събрали се в Белем, че екстремистки сили разпространяват лъжи относно климатичните промени, за да извлекат от това политически дивиденти

Президентът на Бразилия Луиз Инясио Лула да Силва предупреди днес лидерите от цял свят, събрали се в бразилския град Белем, че екстремистки сили разпространяват лъжи относно климатичните промени, за да извлекат от това политически дивиденти, предадоха световните агенции.

Държавният глава на Бразилия изтъкна това по време на срещата на върха на ръководители на държави от целия свят, предшестваща откриването утре официално на 30-ото издание на международната конференция за климата в Белем.

Лула призова лидерите от цял свят да предприемат действия срещу глобалното затопляне. Той спомена, че светът има нужда от пътна карта, за да планира справедливи действия за преобръщането на ефекта от обезлесяването, за преминаването отвъд изкопаемите горива и за мобилизирането на нужните ресурси за тези цели. Държавният глава на Бразилия подчерта, че прозорецът с възможности за действия срещу глобалното затопляне се затваря бързо.

След Лула да Силва говори и президентът на Чили Габриел Борич. Той заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е излъгал пред Общото събрание на ООН тази година, когато е заявил, че климатичните промени „са най-голямата измама в света“.

На лидерския форум днес се изказа и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, който каза, че сега лидерите трябва да покажат, че могат да ръководят действията срещу климатичните промени, защото в противен случай светът ще бъде доведен до разруха.