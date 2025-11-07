Подробно търсене

Фон дер Лайен заяви, че ЕС иска да разшири усилията си за защита на климата

Светослав Танчев
Фон дер Лайен заяви, че ЕС иска да разшири усилията си за защита на климата
Фон дер Лайен заяви, че ЕС иска да разшири усилията си за защита на климата
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига вчера за пленарна сесия на срещата на върха на ООН за климата КОП 30 в Белем, Бразилия. Снимка: AP/Eraldo Peres
Белем,  
07.11.2025 01:19
 (БТА)

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вчера заяви, че ЕС иска да разшири усилията си за защита на климата, предаде ДПА.

ЕС иска да удвои ангажимента си, да ускори още повече изпълнението, да запълни оставащите пропуски, да засили партньорствата и да гарантира реален напредък, посочи председателката на ЕК по повод срещата на върха за изменението на климата в Бразилия.

Фон дер Лайен се обърна към десетки държавни и правителствени ръководители в бразилския град Белем, където следващата седмица се открива международната конференция на ООН за климата КОП 30.

ЕС ще направи всичко възможно, за да допринесе за успеха на конференцията за климата, каза още председателката на ЕК. Фон дер Лайен засега не конкретизира как точно ЕС възнамерява да засили ангажимента си.

Европейската комисия току-що претърпя неуспех по отношение на защитата на климата. Държавите членки на ЕС се споразумяха да намалят емисиите с 90% до 2040 г., но при значително по-голяма гъвкавост и резервни варианти, отколкото предложи ЕК, отбелязва ДПА.

/СХТ/

Свързани новини

06.11.2025 18:06

Лула да Силва предупреди лидерите от цял свят, събрали се в Белем, че екстремистки сили разпространяват лъжи относно климатичните промени, за да извлекат от това политически дивиденти

Президентът на Бразилия Луиз Инясио Лула да Силва предупреди днес лидерите от цял свят, събрали се в бразилския град Белем, че екстремистки сили разпространяват лъжи относно климатичните промени, за да извлекат от това политически дивиденти,
06.11.2025 06:06

Британският принц Уилям призовава за оптимизъм по отношение на околната среда

Британският престолонаследник принц Уилям изрази оптимизъм по отношение на справянето с глобалните екологични предизвикателства на събитие с участието на много звезди в Рио де Жанейро по повод петото издание на наградата "Ъртшот" (EarthShot Prize).
04.11.2025 07:00

Министрите на околната среда от ЕС се срещат днес в Брюксел за важни преговори за климата

Министрите на околната среда и защитата на климата от страните членки на Европейския съюз се срещат днес в Брюксел, за да се опитат да преодолеят разногласията си относно ключовите цели за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС, дни преди началото на Конференцията на ООН за климата (COP30) в Бразилия, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:31 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация