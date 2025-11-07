Фон дер Лайен заяви, че ЕС иска да разшири усилията си за защита на климата

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вчера заяви, че ЕС иска да разшири усилията си за защита на климата, предаде ДПА.

ЕС иска да удвои ангажимента си, да ускори още повече изпълнението, да запълни оставащите пропуски, да засили партньорствата и да гарантира реален напредък, посочи председателката на ЕК по повод срещата на върха за изменението на климата в Бразилия.

Фон дер Лайен се обърна към десетки държавни и правителствени ръководители в бразилския град Белем, където следващата седмица се открива международната конференция на ООН за климата КОП 30.

ЕС ще направи всичко възможно, за да допринесе за успеха на конференцията за климата, каза още председателката на ЕК. Фон дер Лайен засега не конкретизира как точно ЕС възнамерява да засили ангажимента си.

Европейската комисия току-що претърпя неуспех по отношение на защитата на климата. Държавите членки на ЕС се споразумяха да намалят емисиите с 90% до 2040 г., но при значително по-голяма гъвкавост и резервни варианти, отколкото предложи ЕК, отбелязва ДПА.