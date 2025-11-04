Подробно търсене

Министрите на околната среда от ЕС се срещат днес в Брюксел за важни преговори за климата

Светослав Танчев
Знамената на ЕС се развяват пред седалището на блока в Брюксел. Снимка: AP/Virginia Mayo
Брюксел,  
04.11.2025 07:00
 (БТА)

Министрите на околната среда и защитата на климата от страните членки на Европейския съюз се срещат днес в Брюксел, за да се опитат да преодолеят разногласията си относно ключовите цели за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС, дни преди началото на Конференцията на ООН за климата (COP30) в Бразилия, предаде ДПА.

Министрите ще се опитат да намерят обща позиция по отношение на климатичното законодателство на ЕС за 2040 г. Това става, след като Европейската комисия предложи намаляване на емисиите с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., въз основа на научни доказателства.

Европейският съюз се стреми да стане климатично неутрален до 2050 г., което означава, че няма да се генерират повече емисии на парникови газове, отколкото могат да бъдат абсорбирани от природата или с технически средства.

