Подробно търсене

Лула да Силва заяви, че Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси

Габриела Големанска
Лула да Силва заяви, че Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси
Лула да Силва заяви, че Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси
Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein
Куала Лумпур,  
27.10.2025 06:41
 (БТА)

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси. Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща помежду им в кулоарите на форума на АСЕАН в Куала Лумпур, предадоха световните агенции.

Лула заяви на брифинг в рамките на срещата на върха на АСЕАН в Малайзия, че разговорите му с Тръмп са преминали добре и че споразумение ще бъде постигнато „по-бързо, отколкото някой си мисли“.

"Убеден съм, че до няколко дни ще намерим окончателно решение между САЩ и Бразилия, за да продължи животът хубав и радостен“, заяви Лула да Силва.

САЩ наложиха 50% мита върху бразилските  продукти в отговор на осъждането на бившия президент Жаир Болсонаро, който беше приближен с Тръмп.

Лула заяви, че последните решения на САЩ срещу Бразилия са „неправилни“. Въпреки това той каза, че е готов да обсъди всеки въпрос с Тръмп и че е готов да помогне на САЩ по въпроса с Венецуела.

„Казах му, че е изключително важно да се вземе предвид опитът на Бразилия като най-голямата страна в Южна Америка, като най-важната икономически страна, която има за съседи почти цяла Южна Америка“, заяви Лула да Силва.

 

/ГГ/

Свързани новини

26.10.2025 15:10

САЩ подписаха търговски споразумения с Тайланд, Камбоджа и Малайзия и се доближиха до сделки с Китай и Виетнам

Съединените щати подписаха поредица от нови търговски споразумения с държави от Югоизточна Азия, с което администрацията на президента Доналд Тръмп засилва икономическото си присъствие в региона и се стреми да ограничи зависимостта от китайски
26.10.2025 12:29

Бразилия ще поиска отмeняне на американските мита след "положителната среща" между Тръмп и Лула, заяви бразилският външен министър

Бразилският външен министър Мауро Виейра заяви, че президентът Луиз Инасио Лула да Силва е имал "положителна среща" с американския си колега Доналд Тръмп в Малайзия, предаде Ройтерс.
26.10.2025 12:02

Тръмп обяви, че може да постигне споразумения с Бразилия на срещата си с Лула в Куала Лумпур

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че може да постигне някои споразумения по време на предстоящата си днес в Малайзия среща със своя бразилски колега Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс.
26.10.2025 06:27

Белият дом обяви официално, че Тръмп ще се срещне с бразилския президент в Куала Лумпур днес

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва в малайзийската столица Куала Лумпур днес, в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), предаде Ройтерс, като се позова на официално съобщение от Белия дом.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:00 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация