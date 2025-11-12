Бразилският външен министър се срещна с американския държавен секретар във връзка с преговорите за митата, съобщиха дипломатически представители

Подробно търсене

Валерия Динкова
Бразилският външен министър Мауро Виейра. Снимка: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP
Бразилия,  
12.11.2025 21:15
 (БТА)

Бразилският външен министър Мауро Виейра днес се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио в кулоарите на срещата на външните министри на Г-7 в Ниагара Фолс, за да обсъдят продължаващите преговори за митата, предаде Ройтерс, позовавайки се на дипломатически източник.

Според него Виейра е казал на Рубио, че Бразилия е изпратила преговорно предложение на САЩ на 4 ноември и е подчертал колко е важен напредъкът в преговорите.

Двамата са се споразумели да насрочат лична среща скоро, за да направят по-задълбочена оценка на настоящия етап от преговорите, добави източникът.

