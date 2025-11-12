Външните министри на страните от Г-7 осъдиха руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура и потвърдиха подкрепата си за Киев

Външните министри на страните от Г-7 излязоха с обща декларация след срещата си днес в Ниагара, в югоизточната канадска провинция Онтарио, в която "категорично осъждат скорошните преки атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна и потвърждават подкрепата си за украинския енергиен сектор", предаде Ройтерс.

Г-7 е групата на водещите световни икономики - на САЩ, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Във връзка с водената от Русия война в Украйна министрите на външните работи на държавите от Голямата седморка остават верни на принципа, че "международните граници не бива да бъдат променяни със сила".

Те остават на позицията, че "има спешна необходимост от незабавно спиране на огъня в Украйна" и че "настоящата линия на контакт трябва да бъде изходна точка на преговорите" за мир.

Първите дипломати от Г-7 отбелязват, че текат дискусии по широк спектър от възможности за финансиране на Киев, включително и "съгласувано използване на замразените руски авоари в полза нна Украйна".