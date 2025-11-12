Подробно търсене

Външните министри на страните от Г-7 осъдиха руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура и потвърдиха подкрепата си за Киев

Иво Тасев
Външните министри на страните от Г-7 осъдиха руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура и потвърдиха подкрепата си за Киев
Външните министри на Франция - Жан-Ноел Баро, и на Канада - Анита Ананд, заедно с държавния секретар на САЩ Марко Рубио (от ляво надясно) по време на днешната среща на топдипломатите на страните от Г-7 в Ниагара, провинция Онтарио. Снимса: АП/Mandel Ngan
Ниагара, Канада,  
12.11.2025 23:31
 (БТА)
Външните министри на страните от Г-7 излязоха с обща декларация след срещата си днес в Ниагара, в югоизточната канадска провинция Онтарио, в която "категорично осъждат скорошните преки атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна и потвърждават подкрепата си за украинския енергиен сектор", предаде Ройтерс.

Г-7 е групата на водещите световни икономики - на САЩ, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Във връзка с водената от Русия война в Украйна министрите на външните работи на държавите от Голямата седморка остават верни на принципа, че "международните граници не бива да бъдат променяни със сила".

Те остават на позицията, че "има спешна необходимост от незабавно спиране на огъня в Украйна" и че "настоящата линия на контакт трябва да бъде изходна точка на преговорите" за мир.

Първите дипломати от Г-7 отбелязват, че текат дискусии по широк спектър от възможности за финансиране на Киев, включително и "съгласувано използване на замразените руски авоари в полза нна Украйна".

 

