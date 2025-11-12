Подробно търсене

Канада обяви нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна

Алексей Маргоевски
Канада обяви нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна
Канада обяви нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна
Канадската външна министърка Анита Ананд. Снимка: Mandel Ngan/Pool via AP
Ниагара (Канада),  
12.11.2025 19:44
 (БТА)
Етикети

Канада обяви днес нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна, насочени към производството на дронове и енергийните ѝ приходи, предаде Франс прес.

Обявяването на новите канадски санкции бе направено в рамките на срещата на външните министри на страните от Г-7 в Канада, на която те ще потвърдят подкрепата си за Киев.

"Канада остава непоколебима в ангажимента си към суверенитета на Украйна и нейния народ, който решително защитава правата си пред войнствените и враждебни действия" на руския президент Владимир Путин, заяви канадската външна министърка Анита Ананд.

Тя допълни, че "Канада ще продължи да засилва натиска чрез санкции, в координация със своите съюзници и партньори, докато Русия не прекрати неоправданата си инвазия в Украйна".

Нейният украински колега Андрий Сибига призова Г-7 да продължи да инвестира в производството на ракети и дронове, както и в противовъздушната отбрана на Украйна, като отбеляза, че "Путин все още се заблуждава, че може да спечели".

Канадските санкции са насочени срещу 13 човека и 11 компании, много от които са свързани с разработването и внедряването на руската програма за дронове, се посочва в изявление.

"Няколко руски компании, специализирани в областта на втечнения природен газ, също бяха санкционирани, тъй като Русия продължава да разчита на приходите от енергийни ресурси, за да финансира агресивната си война срещу Украйна", се добавя в текста.

Новите канадски санкции са насочени и срещу 100 кораба от така наречения руски сенчест флот".

Тези мерки до голяма степен са в съответствие със санкциите, обявени наскоро от САЩ, Европейския съюз и Великобритания, посочва АФП.
                 

/НС/

Свързани новини

12.11.2025 20:00

Темата за Украйна, Судан и борбата с нартокрафика в Карибите и Тихия океан бяха обсъждани на срещата на върха на Г-7

Външните министри на страните членки на Г-7 обсъдиха днес темата за Украйна и продължаването на натиска над Русия, а страната домакин на форума – Канада, обяви нови санкции срещу Москва, предаде Франс прес. Срещата на дипломатите започна вчера и
12.11.2025 18:54

Г-7 иска мандат от ООН, за да приложи плана за мир в Газа, заяви Вадефул

Г-7 настоява да получи мандат от Съвета за сигурност на ООН, за да гарантира бързо прилагане на мирния план за ивицата Газа, заяви министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.
12.11.2025 08:15

Министри от Г-7 ще обсъдят днес в Канада Украйна и бъдещето на Газа

Външните министри на страните от Групата на седемте най-развити в икономическо отношение демокрации (Г-7) е предвидено да се съберат днес в Канада за втория ден от срещата си, за да обсъдят войната в Украйна и усилията за изпълнение на мирния план
12.11.2025 06:02

Великобритания ще забрани услуги за кораби, свързани с износа на руски втечнен природен газ

Великобритания планира да забрани на компании да предоставят услуги като доставка и застраховки при износ на руски втечнен природен газ, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е поредният опит на Лондон да помогне на Украйна във войната ѝ
12.11.2025 03:20

Германия ще предостави допълнителни 40 млн. евро зимна помощ на Украйна

Предвид продължаващите руски атаки срещу инфраструктурата на Украйна, Германия ще изпрати допълнителни 40 милиона евро зимна помощ на Украйна, заяви снощи външният министър на Федералната република Йохан Вадефул, цитиран от ДПА. "Помагаме да се
11.11.2025 14:44

В Канада днес заседават външните министри на страните от Г-7

Външните министри на страните от Г-7 заседават днес в Канада, предаде Ройтерс. Канадската външна министърка Анита Ананд каза, че основните точки в дневния ред ще са сигурността на Арктика, войната в Украйна и гарантирането на мира в Близкия

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:13 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация