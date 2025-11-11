В Канада днес заседават външните министри на страните от Г-7

Външните министри на страните от Г-7 заседават днес в Канада, предаде Ройтерс.

Канадската външна министърка Анита Ананд каза, че основните точки в дневния ред ще са сигурността на Арктика, войната в Украйна и гарантирането на мира в Близкия изток.

Ананд заяви, че в сегашната ера на геополитическа нестабилност американският държавен секретар Марко Рубио е много конструктивен член на Г-7. Канадската министърка похвали САЩ за усилията им да осигурят мир в Близкия изток.

Анита Ананд бе назначена за външен министър през май, а Марко Рубио стана държавен секретар през февруари. Министърът на срещата, който от най-дълго време заема позицията си, е италианският външен министър Антонио Таяни.

"Не е като във времената на Кисинджър, когато на тези срещи имате някой доста влиятелен, който определя дневния ред. Този път все едно на всички им е за първи път", казва Джон Киртън, основател на Организацията за изследване на Г-7.

Анита Ананд каза още, че очаква разговорите да се фокусират върху пътя към мира в Украйна и Близкия изток.

"Трябва да сме амбициозни по отношение на целта дългосрочен мир", отбеляза министърката.