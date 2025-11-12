Подробно търсене

Великобритания ще забрани услуги за кораби, свързани с износа на руски втечнен природен газ

Виктор Турмаков
Снимка: AP Photo/Mathieu Pattier
Лондон,  
12.11.2025 06:02
 (БТА)
Великобритания планира да забрани на компании да предоставят услуги като доставка и застраховки при износ на руски втечнен природен газ, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е поредният опит на Лондон да помогне на Украйна във войната ѝ срещу Русия, опитвайки се да задуши приходите на Кремъл.

През октомври Европейският съюз одобри нови санкции срещу Русия, които забраняват вноса на руски втечнен природен газ след 1 януари 2027 г., а Великобритания и САЩ насочиха мерките си към двете най-големи руски петролни компании - "Лукойл" и "Роснефт".

Британското правителство заяви, че иска да отиде по-далеч, като прекъсне достъпа на Русия до компании, които предоставят услуги за износ на втечнен природен газ.

"Забраната ще бъде въведена поетапно през 2026 г. в синхрон с нашите европейски партньори", се казва в изявление на британското външно министерство преди срещата на външните министри на Г-7 в Канада.

Великобритания също така обяви 13 милиона лири финансиране за подпомагане на възстановяването на енергийния сектор на Украйна и предоставяне на подкрепа на украинците, най-засегнати от загубата на отопление и електричество.

31.10.2025 17:41

Русия забрани влизането в страната на още официални лица от ЕС в отговор на новите санкции

Министерството на външните работи на Русия обяви, че е забранило влизането в страната на още няколко официални представители от Европейския съюз в отговор на новите европейски санкции срещу Русия, без да уточни кои са забранените лица, предаде Ройтерс.
25.10.2025 17:28

ЕК задвижи плана за укрепване на европейската отбрана с акцент върху наблюдението на източния фланг

Тази седмица в Европейския съюз премина под знака и на 19-ия пакет санкции срещу Русия, чието одобрение от всички държави членове на блока бе оповестено в сряда вечерта от датското председателство на Съвета на ЕС и разпространено от световните агенции. Това се случи в навечерието на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.
24.10.2025 20:01

Зеленски призова за санкции срещу всички руски петролни компании, терминали и сенчестия флот

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на Киев да наложат санкции срещу всички руски петролни компании, терминали и сенчестия флот на Москва, за да не може тя да финансира войната си срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Към 06:21 на 12.11.2025 Новините от днес

