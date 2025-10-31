Подробно търсене

Елена Инджева
Русия забрани влизането в страната на още официални лица от ЕС в отговор на новите санкции
Сградата на Министерството на външните работи на Руската федерация в Москва. Снимка: АП/Alexander Zemlianichenko
Москва,  
31.10.2025 17:41
 (БТА)
Министерството на външните работи на Русия обяви днес, че е забранило влизането в страната на още няколко официални представители от Европейския съюз в отговор на новите европейски санкции срещу Русия, без да уточни кои са забранените лица, предаде Ройтерс.

На 23 октомври Европейския съюз прие 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради нейната инвазия в Украйна през 2022 г.

Пакетът включва забрана на вноса на руски втечнен природен газ, санкции срещу банки от Централна Азия, китайски рафинерии и мрежата от т. нар. сенчест флот, отбелязва Ройтерс.

31.10.2025 17:31

Зеленски подписа укази, с които налага санкции срещу хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда

Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за налагането на санкции на хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в "Телеграм".
31.10.2025 10:20

Орбан ще поиска от САЩ изключение за Унгария от петролните санкции срещу Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ще настоява пред американския президент Доналд Тръмп за изключение от санкциите на САЩ върху руския петрол, тъй като Унгария е силно зависима от доставките по нефтопроводи, предаде Ройтерс. В интервю за
28.10.2025 10:16

Зеленски заяви, че Украйна е готова за мирни преговори, но няма да отстъпи територия

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Киев е готов за мирни преговори навсякъде освен в Русия и Беларус, ако тези преговори ще сложат край на войната, предаде Ройтерс.
24.10.2025 20:01

Зеленски призова за санкции срещу всички руски петролни компании, терминали и сенчестия флот

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на Киев да наложат санкции срещу всички руски петролни компании, терминали и сенчестия флот на Москва, за да не може тя да финансира войната си срещу Украйна, предаде Ройтерс.

