Русия забрани влизането в страната на още официални лица от ЕС в отговор на новите санкции

Министерството на външните работи на Русия обяви днес, че е забранило влизането в страната на още няколко официални представители от Европейския съюз в отговор на новите европейски санкции срещу Русия, без да уточни кои са забранените лица, предаде Ройтерс.

На 23 октомври Европейския съюз прие 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради нейната инвазия в Украйна през 2022 г.

Пакетът включва забрана на вноса на руски втечнен природен газ, санкции срещу банки от Централна Азия, китайски рафинерии и мрежата от т. нар. сенчест флот, отбелязва Ройтерс.