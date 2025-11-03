Укринформ: Украйна няма да бъде оставена "сама" през зимата, заяви Урсула фон дер Лайен

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди готовността на ЕС да предостави на Украйна спешна енергийна помощ през зимата, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на ръководителката на ЕК в социалната платформа "Екс".

"Украйна няма да бъде оставена сама през тази зима", каза Фон дер Лайен след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

Тя потвърди, че Европейският съюз ще предостави на Украйна "спешна енергийна помощ" за следващите месеци.

Председателката на Европейската комисия добави, че в същото време ЕС работи по варианти за отпускане на необходимата трайна финансова помощ на Украйна. "Утре ще приемем нашия пакет за разширяване, който ще похвали забележителната ангажираност на Украйна към европейския ѝ път през изминалата година", посочи тя.

Фон дер Лайен добави, че ЕК изпраща сигнал, че "Украйна е готова да продължи напред" по пътя на европейската интеграция.

Както съобщи Укринформ, президентът Володимир Зеленски каза днес, че Украйна се нуждае от 2 млрд. долара за внос на газ през отоплителния сезон, но не ѝ достигат 750 млн. долара. Зеленски изрази също така благодарността си към ЕС съюз за отпускането на допълнителни 127 млн. евро за помощи през зимата.