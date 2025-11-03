Подробно търсене

кор. на БТА Николай Желязков
ЕК прави оценка за цялостното въздействие от възможната продажба на европейската собственост на "Лукойл"
Снимка: БТА
Брюксел,  
03.11.2025 14:30
 (БТА)

Европейската комисия е в контакт с властите в България и в останалите страни от Европейския съюз, за да оцени цялостното въздействие от предложението за продажба на собствеността на "Лукойл". Това заяви днес говорител на Комисията на редовната пресконференция в Брюксел в отговор на въпроси, свързани с рафинерията в Бургас.

На въпрос защо "Лукойл" досега не е включен в списъка със санкциите на ЕС, говорителят поясни, че европейските санкции се приемат въз основа на необходимостта от ограничаване на способностите на руската военна машина, както и с оглед на стратегическите интереси на Съюза. Той подчерта, че за одобряването на подобни мерки е необходимо единодушие между държавите членки.

Както БТА съобщи, на 23 октомври САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Три дни по-късно "Лукойл" обяви намерение да продаде международните си активи. На 30 октомври компанията съобщи, че приема предложението на търговската компания за суровини "Гънвор" (Gunvor) за покупката на "Лукойл Интернешънъл" (Lukoil International GmbH), контролираща чуждестранните активи на руския петролен концерн.

/БП/

