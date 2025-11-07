"Гънвор" се отказва от сделката за международните активи на "Лукойл" след негативен сигнал от финансовото министерство на САЩ

Швейцарският търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл", след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия и даде знак, че Вашингтон се противопоставя на сделката, предаде Ройтерс.

Според компанията ходът прекратява потенциално най-голямото ѝ придобиване и е предприет на фона на усилията на САЩ да прилагат санкции, насочени към изолация на Русия и ограничаване на приходите ѝ, използвани за финансиране на войната в Украйна.

В публикация в платформата Екс (X) Министерството на финансите на САЩ заяви, че президентът Доналд Тръмп "е бил ясен, че войната трябва да приключи незабавно. Докато Владимир Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, "Гънвор", никога няма да получи лиценз да оперира и да печели".

В отговор Сет Пиетрас, директор "Корпоративни въпроси" в "Гънвор", посочи в имейл до агенцията, че изявлението на ведомството е "фундаментално погрешно и невярно" и че компанията "приветства възможността да се коригира това явно недоразумение".

"Междувременно "Гънвор" оттегля предложението си за международните активи на "Лукойл"", заяви Пиетрас.

БТА припомня, че Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на "Лукойл" миналия месец в опит да намали приходите на Русия от енергийния сектор. След като санкциите срещу втората по големина петролна компания в Русия влязоха в сила през октомври, "Лукойл" съобщи, че е приела офертата на "Гънвор" за покупка на своите чуждестранни активи. Малко по-рано руската компания обяви намерение да продаде международните си активи, след като Вашингтон наложи миналата седмица нови санкции заради водената от Москва война в Украйна.

Сред тях са рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, както и стотици бензиностанции по света.

Позицията на Министерството на финансите на САЩ по сделката е ключова, тъй като ведомството има правомощия да издава лицензи или изключения, позволяващи извършването на транзакции, свързани със санкционирани лица или компании.

Още преди решението за оттегляне банкери и източници от сектора предупредиха, че сделката би била трудна за реализиране, тъй като мащабът ѝ значително надхвърля капацитета на търговеца на суровини.

"Гънвор" е една от най-големите независими търговски компании в света, специализирана в търговията с енергийни продукти като суров петрол, природен газ и рафинирани нефтопродукти. За нея работят около 1700 души по целия свят, се посочва на страницата на "Гънвор".

Съоснователят на швейцарския търговец на суровини Генадий Тимченко е дългогодишен приятел на руския президент Владимир Путин. Когато САЩ наложиха санкции срещу него през 2014 г., Вашингтон заяви, че Путин има инвестиции в "Гънвор", припомня Блумбърг. Компанията отхвърли това твърдение като необосновано, а главният изпълнителен директор Торбьорн Тьорнквист изкупи дела на руския си партньор, за да прекрати всякакви връзки с Русия.

В интервю за Блумбърг Тьорнквист заяви, че предложената сделка за активите на "Лукойл" би представлявала "чисто скъсване" с руското влияние или контрол. Той категорично изключи възможността някой от придобитите активи да бъде препродаден на "Лукойл" в случай на отмяна на санкциите.

"Гънвор" е и винаги е била отворена и прозрачна по отношение на собствеността и бизнеса си. От повече от десетилетие активно се дистанцира от Русия - спря търговията в съответствие със санкциите, продаде руските активи и публично осъди войната в Украйна", заяви компанията в официално изявление в четвъртък.

"Лукойл" изненада пазарите, когато миналия четвъртък обяви сделката с "Гънвор". По данни на "Лукойл интернешънъл" (Lukoil International) собственият ѝ капитал през 2023 г. възлиза на 21 милиарда долара – повече от три пъти капитала на "Гънвор".

Предложените за продажба активи включват добив, равняващ се на дневното производство на петрол в Еквадор, ключови крайбрежни рафинерии в Европа и мрежа от бензиностанции, обхващаща територии от Ню Йорк до Истанбул.

Вече един от най-големите световни търговци на петрол и втечнен природен газ, "Гънвор" щеше да се превърне и в хибриден производител. Според изчисления на Блумбърг сделката би увеличила производствения капацитет на компанията от нулев до около 440 000 барела петрол и кондензат дневно – приблизително колкото американската "Даймъндбек енерджи" (Diamondback Energy Inc.), един от водещите независими производители в Пермския басейн.

Междувременно на петролния пазар анализаторите ще наблюдават как оттеглянето на офертата на "Гънвор" ще се отрази на доставките, ако властите в САЩ, Великобритания и Европа не удължат лиценза на руската компания за прекратяване на трансакциите, в които те са замесени.