САЩ санкционираха двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."

След като американските мерки бяха обявени, цените на нефта веднага скочиха с над 2 долара за барел. Фючърсите за сорта "Брент", който е референтен, поскъпнаха до около 64 долара.

Санкциите бележат значителен поврат в политиката на Тръмп, който не беше санкционирал Русия за войната и вместо това залагаше на търговски мерки, отбелязва Ройтерс. По-рано тази година той наложи допълнителни 25-процентни мита на стоките от Индия заради покупките от нейна страна на руски петрол.

САЩ предприеха подобни действия и срещу друг крупен потребител на черното злато на Москва – Китай. В последните години таванът на цената на руския петрол от 60 долара, наложен ѝ след инвазията в Украйна, принуди Русия да пренасочи нефтения си износ от Европа към Азия.

Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че е отменил планираната среща на върха в Унгария с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящото време за нея.

Републиканецът добави, че се надява санкциите срещу руските петролни компании да не се наложи да остават в сила за дълго. Миналата година той каза, че би желал час по-скоро да отмени санкциите поради заплахата от тях за глобалната хегемония на долара при международните финансови транзакции. Русия често иска доставките на нефт да ѝ се плащат в други валути.

МНЕНИЯТА НА АНАЛИЗАТОРИ

Според анализатори мерките са важна стъпка, но отдавна закъсняла, отбелязва Ройтерс.

"Това не бива да бъде еднократен акт", каза Едуард Фишман, бивш американски официален представител, а сега изследовател в Колумбийския университет. По думите му въпросът сега е дали САЩ заплашват със санкции и всекиго, който има делови отношения с "Роснефт" и "Лукойл".

Джереми Пейнър, бивш инспектор по спазването на санкционни режими към Финансовото министерство на САЩ, а сега съдружник в правната кантора "Хюз, Хъбард и Рийд", посочи, че отсъствието в обявените вчера санкции на банки и индийски и китайски петролни купувачи означава, че "Путин няма да се трогне от тях".

Високопоставен украински официален представител обаче определи стъпката като "чудесна новина" и добави, че двата руски енергийни гиганта са сред мишените за американски санкции, предлагани от Киев в миналото.

Федералният трезор на САЩ санкционира и дъщерни дружества на "Роснефт" и "Лукойл", отбелязва Ройтерс. Мерките блокират американските активи на санкционираните дружества и предвиждат забрана за американските граждани да правят бизнес с тях.

Засега няма коментар от руска страна.

ЕС СЕ ПРИЦЕЛИ В СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ НА РУСИЯ

Забраната на ЕС за вноса на втечнен газ ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните от 1 януари 2027 г. Пълната забрана ще стане факт с година по-рано от първоначално предвиденото в пътната карта на ЕК за прекратяване на зависимостта на блока от руските изкопаеми горива.

Новият санкционен пакет включва и забрана за влизане в ЕС за руски дипломати и обявяване на още 117 плавателни съда за част от така наречения сенчест флот на Москва, състоящ се предимно от танкери; така броят на корабите в черния списък става общо 558.

От датското европредседателство уточниха, че под ударите на санкциите ще попаднат и банки в Казахстан и Беларус.