Владимир Сахатчиев
Украинският посланик в САЩ приветства санкциите, наложени от Доналд Тръмп срещу Русия
Служител от протокола поставя знамената на САЩ и Украйна преди пресконференция на американския сенатор Линдзи Греъм в Киев, 18 март 2024 г. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Вашингтон,  
23.10.2025 05:55
 (БТА)
Украинският посланик в САЩ приветства обявените снощи от президента Доналд Тръмп санкции срещу Русия и добави, че Москва разбира само от сила, предаде Франс прес.

"Това решение е в пълно съзвучие с последователното становище на Украйна, че мир може да бъде постигнат само чрез сила и с упражняване на максимален натиск над агресора чрез всички възможни средства на международното право", посочи посланик Олга Стефанишина, която е и бивш премиер на Украйна.

По-рано САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

