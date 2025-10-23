Според Доналд Тръмп китайският лидер Си може да окаже "голямо влияние" на Владимир Путин

site.btaСпоред Доналд Тръмп китайският лидер Си може да окаже "голямо влияние" на Владимир Путин
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че китайският му колега Си Цзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския президент Владимир Путин в усилията за прекратяване на войната в Украйна. Американският лидер каза това само дни преди да се срещне с китайския президент в Южна Корея, предаде Франс прес.
"Мосля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма страна. Да, мисля, че това може да повлияе доста. Със сигурност ще разговаряме за Русия и Украйна", посочи Тръмп пред репортери в Белия дом и добави, че темата за войната ще присъства наред с други теми като покупките от Китай на руски петрол и търговските отношения с Вашингтон.
Тръмп разчиташе на личната химия между него и Путин, за да постигне мирно споразумение за Украйна, но отново и отново се оказваше разочарован от руския лидер, отбелязва Франс прес.
Вчера американският държавен глава не скри, че е подразнен от поведението на руския си колега. "Всеки път, когато говоря с Владимир, имам добри разговори с него и после те не водят до нищо", каза Тръмп.
Президентът на САЩ се очакваше да се срещне до седмици с руския си колега в Будапеща, но във вторник отложи намерението си, защото по думите му не иска да участва в "безсмислени срещи".
/ВС/
