Подробно търсене

Според Доналд Тръмп китайският лидер Си може да окаже "голямо влияние" на Владимир Путин

Владимир Сахатчиев
Според Доналд Тръмп китайският лидер Си може да окаже "голямо влияние" на Владимир Путин
Според Доналд Тръмп китайският лидер Си може да окаже "голямо влияние" на Владимир Путин
Президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на среща в Овалния кабинет на Белия дом с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, 22 октомври 2025 г. (AP Photo/Alex Brandon)
Вашингтон,  
23.10.2025 06:35
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че китайският му колега Си Цзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския президент Владимир Путин в усилията за прекратяване на войната в Украйна. Американският лидер каза това само дни преди да се срещне с китайския президент в Южна Корея, предаде Франс прес.

"Мосля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма страна. Да, мисля, че това може да повлияе доста. Със сигурност ще разговаряме за Русия и Украйна", посочи Тръмп пред репортери в Белия дом и добави, че темата за войната ще присъства наред с други теми като покупките от Китай на руски петрол и търговските отношения с Вашингтон.

Тръмп разчиташе на личната химия между него и Путин, за да постигне мирно споразумение за Украйна, но отново и отново се оказваше разочарован от руския лидер, отбелязва Франс прес.

Вчера американският държавен глава не скри, че е подразнен от поведението на руския си колега. "Всеки път, когато говоря с Владимир, имам добри разговори с него и после те не водят до нищо", каза Тръмп.

Президентът на САЩ се очакваше да се срещне до седмици с руския си колега в Будапеща, но във вторник отложи намерението си, защото по думите му не иска да участва в "безсмислени срещи".

/ВС/

Свързани новини

23.10.2025 06:43

САЩ все още имат желание за среща с Русия въпреки санкциите, каза Марко Рубио

САЩ продължават да имат желание да се срещнат с Русия въпреки наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови санкции срещу Москва, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от агенциите. "Все още бихме се срещнали с руснаците",
23.10.2025 05:55

Украинският посланик в САЩ приветства санкциите, наложени от Доналд Тръмп срещу Русия

Украинският посланик в САЩ приветства обявените снощи от президента Доналд Тръмп санкции срещу Русия и добави, че Москва разбира само от сила, предаде Франс прес. "Това решение е в пълно съзвучие с последователното становище на Украйна, че мир може
23.10.2025 05:35

Девет души загинаха, а петима бяха ранени при взрив в руски завод

Най-малко девет души загинаха, а петима бяха ранени при взрив в руския град Копейск в района на планината Урал, предаде ТАСС, като се позова на губернатора на Челябинска област Алексей Текслер. Според някои съобщения във фабриката е влетял дрон, но
23.10.2025 03:53

Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, съобщи Украйна

Руски дронове атакуваха украинската столица за втора поредна нощ. Четирима души са ранени, съобщиха властите в ранните часове на днешния ден, цитирани от Ройтерс. Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, посочи, че дронове са
23.10.2025 00:36

САЩ санкционираха двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:46 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация