Подробно търсене

Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, съобщи Украйна

Владимир Сахатчиев
Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, съобщи Украйна
Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, съобщи Украйна
Украйна – ежедневие. Изглед от Киев, 21 октомври 2025 г. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Киев,  
23.10.2025 03:53
 (БТА)
Етикети

Руски дронове атакуваха украинската столица за втора поредна нощ. Четирима души са ранени, съобщиха властите в ранните часове на днешния ден, цитирани от Ройтерс.

Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, посочи, че дронове са причинили щети на няколко жилищни и други сгради, включително на детска градина.

Властите в града предупредиха жителите за опасност от възможна ракетна атака срещу столицата.

Вчера при ракетни и безпилотни нападения из цяла Украйна бяха убити шест души, включително две деца. Отделно от това цялата страна се наложи да премине на режим на тока.

Властите определиха ударите като опит за унищожаване на електроенергийната система на Украйна на фона на наближаващата зима.

"Атакувани бяха повечето от регионите на Украйна", каза енергийният министър Свитлана Гринчук. "Това се случва за втори път този месец, което подсказва за методична кампания на врага за унищожаване на украинската енергетика в навечерието на предстоящата зима."

Руското Министерство на отбраната съобщи, че е атакувало украинската енергийна инфраструктура в отговор на украински удари по граждански цели в Русия.

Гринчук обсъди вчерашната атака и нуждите на страната си с американския си колега Крис Райт, който я увери в подкрепата на САЩ за посрещането на зимния сезон.

 

/ВС/

Свързани новини

23.10.2025 01:18

Президентът на САЩ каза, че е отменил срещата с руския си колега

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е отменил срещата със стопанина на Кремъл Владимир Путин, съобщиха агенциите. "Отменихме срещата с президента Путин", посочи американският лидер в Белия дом в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк
23.10.2025 01:05

Доналд Тръмп каза, че САЩ не са одобрявали използване от Украйна на ракети с голям обсег

Президентът на САЩ Доналд Тръмп опроверга съобщение в американските медии, че на Украйна е дадено разрешение да използва ракети с голям обсег за удари дълбоко в територията на Русия, и добави, че "САЩ нямат нищо общо с тези ракети", предаде
23.10.2025 00:36

САЩ санкционираха двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:12 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация