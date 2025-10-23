Президентът на САЩ каза, че е отменил срещата с руския си колега

Подробно търсене

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори по време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Овалния кабинет на Белия дом, 22 октомври 2025 г. (AP Photo/Alex Brandon)
Вашингтон,  
23.10.2025 01:18
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е отменил срещата със стопанина на Кремъл Владимир Путин, съобщиха агенциите.

"Отменихме срещата с президента Путин", посочи американският лидер в Белия дом в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. "Просто не ми се струваше правилно (да се срещаме в този момент). Не ми се струваше, че ще постигнем резултата, който трябва да постигнем. И затова я отмених, но ще я оставим за в бъдеще."

Във вторник Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин, което бе сигнал, че засега разговорите се отлагат, а причината бяха разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Само преди седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за уреждане на конфликта между Москва и Киев.

Вчера руският заместник външен министър Сергей Рябков заяви, цитиран от руската държавна агенция РИА Новости, че подготовката за среща между двамата лидери продължава.

 

 

Към 02:07 на 23.10.2025

