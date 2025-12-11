Кльодиан Брахо беше избран за нов ръководител на Специализираната структура срещу корупцията и организираната престъпност на Албания

Кльодиан Брахо беше избран днес за нов ръководител на Специализираната структура срещу корупцията и организираната престъпност на Албания (СПАК / SPAK), предаде Албанското радио и телевизия.

Брахо е третият ръководител на специализираната антикорупционна прокуратура от основаването ѝ през 2019 г. след Арбен Края и Алтин Думани. Той ще поеме ръководството на институцията след изтичането на мандата на Думани за тригодишен мандат без право на преизбиране, отбелязва медията.

Брахо беше избран от Висшия прокурорски съвет на Албания със седем гласа (от общо 11). Другите кандидати бяха Аднан Джоли, който получи 3 гласа, Елвин Гокай (с 1 глас) и Дольореза Мусабелиу (с нито един глас).

Преди гласуването четиримата кандидати се представиха пред Висшия прокурорски съвет, а на заседанието присъстваха шарже дˈаферът на САЩ в Тирана Нанси ВанХорн, посланикът на ЕС в Албания Силвио Гонзато и посланикът на Великобритания в Тирана Никълъс Абът.

По време на представянето си пред Висшия прокурорски съвет Брахо подчерта някои свои постижения, включително конфискуването на 18,4 милиона евро от престъпна дейност през 2023 г. Той заяви, че целта му е да консолидира СПАК, да засили ролята на Националното следствено бюро (BKH) в рамките на СПАК и да създаде специален сектор за анализ на информация. Брахо каза, че борбата с корупцията и гарантирането на равенство пред закона са основните приоритети, които си поставя, и подчерта важността на подкрепата за независимостта на прокурорите.

Кой е Кльодиан Брахо?

По информация на Албанското радио и телевизия Брахо има 18-годишен опит в албанската правосъдна система.

Той е работил като прокурор в прокуратурата в Берат, а след това в прокуратурата във Вльора, където е бил част от работна група и в продължение на две години неин ръководител, както и заместник-началник на прокуратурата.

От 2016 до 2019 г. той е работил в Прокуратурата за тежки престъпления като част от отдела за разследване на корупция и имущество, който има юрисдикция над висши държавни служители, избрани местни длъжностни лица и служители на правосъдието.

Той е част от структурата на СПАК от първия ден на нейната дейност. От април 2023 г. заема длъжността ръководител на Отдела за борба с корупцията.