Левски бе длъжен да спечели и го направи със зрялост, заяви треньорът Хулио Веласкес

Ивайло Георгиев
Хулио Веласкес / Снимка: Никола Узунов/БТА (ПК)
София,  
11.12.2025 19:44
Левски бе длъжен да спечели двубоя с Витоша Бистрица и го направи със зрялост, заяви старши треньорът на отбора Хулио Веласкес след победата с 3:0 в мач от осминафиналите за Купата на България

"Това бе един от тези мачове, които си длъжен да вземеш. Противникът нямаше какво да губи и именно заради това трябваше да бъдем на 100 процента. Влязохме с адекватно поведение в мача и открихме резултата възможно най-бързо. Липсваше ни само повече спокойствие през първата част", заяви Веласкес след мача. 

"Футболистите ни подходиха със зрялост. Играха както трябва и спечелиха мача. Свършиха си работата. След втория гол се успокоихме и гледаме към следващата фаза на турнира", каза още той. 

Това бе последен мач за Левски за календарната година, която бе чудесна както за футболистите на "сините", така и за треньора. Той първо изведе отбора до второ място в класирането на efbet Лига, след което и до осем мача в евротурнирите. Истинският удар за Веласкес обаче е в първенството, което "сините" оглавяват след есенния дял.  

"Не гледаме назад. Сезонът се разви по положителен за нас начин и това се дължи на отношението на играчите към процесите в отбора. Не е лесно да го правиш от първия ден и да израстваш, но през този сезон започнахме много добре. Помечтахме и бяхме близо до групи в европейските турнири, а след това продължихме по възходяща линия в първенството и за купата. Отново, това се дължи на отношението на футболистите към ежедневната работа.  

"Нека не забравяме и публиката, която ни подкрепяше още от началото. Пак казвам, че няма да гледаме назад и ще търсим къде можем да се подобряваме както на терена, така и извън него. Искам привържениците да се гордеят с отбора си", завърши испанецът. 

