Подробно търсене

Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК да се класират на плейофи в Лига Европа

Ивайло Георгиев
Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК да се класират на плейофи в Лига Европа
Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК да се класират на плейофи в Лига Европа
Десподов след гола си за ПАОК през първото полувреме / Снимка: Бисер Тодоров/БТА (ЛФ)
Разград,  
11.12.2025 22:57
 (БТА)

Българският национал Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК да се класират за плейфоите на Лига Европа. Двата отбора завършиха наравно 3:3 на "Хювефарма Арена", а нападателят вкара гол и записа асистенция срещу "орлите", за които е изиграл 128 мача и е вкара 49 гола преди трансфера си в ПАОК.

"Чувствах се много добре и винаги ми е приятно, когато се върна тук. Стадионът ме посрещна добре и съм благодарен", каза Десподов за sportal.bg.

"Мачът можеше да отиде във всяка посока. Накрая имахме шансове и да спечелим, но ги изпуснахме. Мисля, че стана интересен мач с много голове и много ситуцаии. Очаквах го и го казах на пресконференцията преди мача. Смятам, че и двата отбора ще продължат напред", добави той.

/ГК/

Свързани новини

11.12.2025 22:31

Пер-Матиас Хьогмо: "Футболистите ни играят със сърце и това ме прави щастлив"

Футболистите на Лудогорец играят със сърце и това прави щастлив старши треньора Пер-Матиас Хьогмо. Той добави, че равенството 3:3 срещу ПАОК  е справедливо и то оставя живи шансовете на "орлите" да се класират в плейофите на турнира Лига
11.12.2025 21:49

Мидтиланд поведе в Лига Европа след победа над Генк в Дания

Футболен турнир Лига Европа, мачове от основната фаза: Динамо Загреб (Хърватия) - Бетис (Испания)          - 1:3 Ференцварош (Унгария) - Рейнджърс (Шотландия)       - 2:1 Лудогорец (България) - ПАОК (Гърция)                - 3:3 Мидтиланд (Дания) -
11.12.2025 21:45

Лудогорец и ПАОК завършиха наравно в Лига Европа след драма с шест гола в Разград, Кирил Десподов записа гол и асистенция за гърците

Турнир по футбол Лига Европа, мач от основната фаза между Лудогорец Разград (България) и ПАОК Солун (Гърция): Лудогорец (България) - ПАОК (Гърция) - 3:3 (1:1)голмайстори: 1:0 Петър Станич 33, 1:1 Кирил Десподов 39, 1:2 Алесандро Воляко 48, 2:2

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:30 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация