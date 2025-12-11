Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Пер-Матиас Хьогмо: "Футболистите ни играят със сърце и това ме прави щастлив"
Снимка: Бисер Тодоров/БТА (ЛФ)
Разград,  
11.12.2025 22:31
 (БТА)

Футболистите на Лудогорец играят със сърце и това прави щастлив старши треньора Пер-Матиас Хьогмо. Той добави, че равенството 3:3 срещу ПАОК  е справедливо и то оставя живи шансовете на "орлите" да се класират в плейофите на турнира Лига Европа.  

"Стана мач с шест гола и много положения. Срещнахме силен, добре организиран съперник, който е подготвен тактически. Продължаваме да създаваме положения и да вкарваме голове, а три срещу ПАОК е много добре. Футболистите ни играят със сърце и това ме прави щастлив", каза Хьогмо след мача. 

"Със сигурност трябва да подобрим някои неща. През първото полувреме имахме големи шансове, но последното подаване не бе достатъчно добро. Равенството обаче е справедлив резултат. Да, можехме и да спечелим, но ПАОК бе много силен в последните минути и вратарят ни спаси", продължи той. 

"Остават ни два мача срещу Рейнджърс и Ница, така че си зависи от нас дали ще продължим напред. Тази точка беше ключова. Предстои ни мач и в понеделник, след което ще играем за първенството и после излизаме в почивка две седмици. Ще се подготвим в Турция и се надявам да бъдем готови за гостуването в Глазгоу през януари", каза още Хьогмо. 

Свързани новини

11.12.2025 22:57

Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК да се класират на плейофи в Лига Европа

Българският национал Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК да се класират за плейфоите на Лига Европа. Двата отбора завършиха наравно 3:3 на "Хювефарма Арена", а нападателят вкара гол и записа асистенция срещу "орлите", за които е изиграл 128 мача
11.12.2025 21:49

Мидтиланд поведе в Лига Европа след победа над Генк в Дания

Футболен турнир Лига Европа, мачове от основната фаза: Динамо Загреб (Хърватия) - Бетис (Испания)          - 1:3 Ференцварош (Унгария) - Рейнджърс (Шотландия)       - 2:1 Лудогорец (България) - ПАОК (Гърция)                - 3:3 Мидтиланд (Дания) -
11.12.2025 21:45

Лудогорец и ПАОК завършиха наравно в Лига Европа след драма с шест гола в Разград, Кирил Десподов записа гол и асистенция за гърците

Турнир по футбол Лига Европа, мач от основната фаза между Лудогорец Разград (България) и ПАОК Солун (Гърция): Лудогорец (България) - ПАОК (Гърция) - 3:3 (1:1)голмайстори: 1:0 Петър Станич 33, 1:1 Кирил Десподов 39, 1:2 Алесандро Воляко 48, 2:2

