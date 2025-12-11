Пер-Матиас Хьогмо: "Футболистите ни играят със сърце и това ме прави щастлив"

Футболистите на Лудогорец играят със сърце и това прави щастлив старши треньора Пер-Матиас Хьогмо. Той добави, че равенството 3:3 срещу ПАОК е справедливо и то оставя живи шансовете на "орлите" да се класират в плейофите на турнира Лига Европа.

"Стана мач с шест гола и много положения. Срещнахме силен, добре организиран съперник, който е подготвен тактически. Продължаваме да създаваме положения и да вкарваме голове, а три срещу ПАОК е много добре. Футболистите ни играят със сърце и това ме прави щастлив", каза Хьогмо след мача.

"Със сигурност трябва да подобрим някои неща. През първото полувреме имахме големи шансове, но последното подаване не бе достатъчно добро. Равенството обаче е справедлив резултат. Да, можехме и да спечелим, но ПАОК бе много силен в последните минути и вратарят ни спаси", продължи той.

"Остават ни два мача срещу Рейнджърс и Ница, така че си зависи от нас дали ще продължим напред. Тази точка беше ключова. Предстои ни мач и в понеделник, след което ще играем за първенството и после излизаме в почивка две седмици. Ще се подготвим в Турция и се надявам да бъдем готови за гостуването в Глазгоу през януари", каза още Хьогмо.