Президентите на Бразилия и Венецуела обсъдили ситуацията в Карибите и Южна Америка

Пламен Йотински
Президентът Николас Мадуро участва в митинг в Каракас по повод годишнината от битката при Санта Инес, която се е състояла по време на Федералната война във Венецуела през XIX век. Снимка: AP/Cristian Hernandez
Бразилия/Каракас,  
11.12.2025 22:55
 (БТА)

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва разговаря миналата седмица с венецуелския си колега Николас Мадуро за ситуацията в Карибите и Южна Америка, съобщи бразилското правителство, предаде Ройтерс.

Двамата лидери са провели "кратък разговор" на 2 декември, съобщи правителството, добавяйки, че след разговора няма по-нататъшни развития. Контактът е бил първият между двамата президенти  от миналата година.

Бразилският вестник "О Глобо", позовавайки се на източници, беше първият, който днес съобщи за разговора. В публикацията се казва, че Лула е изразил загриженост относно нарастващото военно присъствие на САЩ в Карибския басейн, чрез което президентът Доналд Тръмп засилва натиска върху социалистическото правителство на Мадуро.

В предишни разговори с Тръмп левият бразилски лидер е предлагал да действа като посредник в преговорите между САЩ и Венецуела, но не е получавал отговор от Вашингтон.

Свързани новини

11.12.2025 11:21

Мария Корина Мачадо заяви, че ще занесе Нобеловата си награда за мир във Венецуела

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 година Мария Корина Мачадо заяви днес, че възнамерява да занесе приза у дома във Венецуела, но не пожела да каже кога ще се завърне в родината си, предаде Ройтерс.
11.12.2025 06:36

Тръмп обяви, че САЩ са задържали петролен танкер край Венецуела; според Вашингтон корабът е бил използван в подкрепа на терористи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната му са задържали край Венецуела петролен танкер, предадоха Ройтерс и Франс прес.

