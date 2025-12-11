Президентите на Бразилия и Венецуела обсъдили ситуацията в Карибите и Южна Америка

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва разговаря миналата седмица с венецуелския си колега Николас Мадуро за ситуацията в Карибите и Южна Америка, съобщи бразилското правителство, предаде Ройтерс.

Двамата лидери са провели "кратък разговор" на 2 декември, съобщи правителството, добавяйки, че след разговора няма по-нататъшни развития. Контактът е бил първият между двамата президенти от миналата година.

Бразилският вестник "О Глобо", позовавайки се на източници, беше първият, който днес съобщи за разговора. В публикацията се казва, че Лула е изразил загриженост относно нарастващото военно присъствие на САЩ в Карибския басейн, чрез което президентът Доналд Тръмп засилва натиска върху социалистическото правителство на Мадуро.

В предишни разговори с Тръмп левият бразилски лидер е предлагал да действа като посредник в преговорите между САЩ и Венецуела, но не е получавал отговор от Вашингтон.