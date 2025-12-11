Подробно търсене

Витоша не беше прибран в защита и играеше със самочувствие, заяви треньорът Кристиан Узунов

Ивайло Георгиев
Снимка: Никола Узунов/БТА (ПК)
София,  
11.12.2025 19:53
 (БТА)

Витоша не стоеше прибран в защита и играеше със самочувствие срещу Левски, доволен е старши треньорът на третодивизонния тим Кристиан Узунов. Неговият отбор отстъпи с 0:3 срещу "сините" в мач от осминафиналите на турнира за Купата на България по футбол.

"Благодаря на момчетата, защото заслугата да сме тук е тяхна. Хвърлиха доста усилия и отговаряхме на Левски, докато бяхме свежи. Можехме да се приберем на почивка при 0:0, но си вкарахме автогол. Разликата беше през второто полувреме", заяви Узунов. 

"Бяхме подготвени добре, а самочувствието е завишено след силната ни игра срещу Берое. Съжаляваме, че не успяхме да приемем Левски в Бистрица, тъй като тук се играе по-трудно. Не стояхме обаче глухо в защита срещу лидера в първенството", каза още той и завърши интервюто с апел за подкрепа към легендите на българския футбол Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с коварни заболявания.

