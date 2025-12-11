Близо 70 двойки от Казанлък, празнуващи 50 години съвместен живот, подновиха брачните си обещания в обща церемония

Близо 70 двойки от Казанлък отбелязаха 50 години съвместен живот в общ ритуал по сключване на граждански брак, изпълнен от кмета на общината Галина Стоянова. Церемонията се организира за девета поредна година, а "младоженците" подновиха своите брачни обещания и получиха своите нови свидетелства за сключването на граждански брак.

Вие сте носители на най-ценното в човешкия живот - семейството, обърна се към празнуващите Галина Стоянова. Тя посочи, че именно здравото семейство е най-голямото постижение, за което трябват много качества, много сила и основно – любов. "Семейството не се създава по кръвна връзка, не възниква по гени, то се създава само с любов и за да възпита любов и уважение. Сигурна съм, че вие ще оставите здрави корени, от които Казанлък и Долината ще се множи с красиви, добри, почтени и работливи хора", каза още кметът. Тя подчерта, че рецептата за 50 години съвместен живот е любов и уважение и изрази увереност, че днешните "младоженци" са предали това на своите деца и внуци.

По време на церемонията освен символичното подновяване на обетите, бяха изпълнени и всички ритуали от сватбения ден - първата целувка, първата брачна наздравица и първия брачен танц, чупене на питка, сватбено хоро и разрязване на торта. Една от двойките изненада присъстващите с размяна на нови брачни халки като обещание за още 50 години съвместен живот, а семействата се обединиха около мнението, че в основата на семейното щастие са любовта и уважението, но трябват още търпение, разбиране и компромиси.

Празнуващите бяха поздравени от Община Казанлък с празнична програма с участието на Ансамбъл за народни песни и танци „Искра“, Киара – Н и изпълнителите Кристиян Йовчев и Гергана Стойкова от школа „Орфей“ .

Церемонията “Златни сватби” се организират в Казанлък по идея на Галина Стоянова, като примера за инициативата вече са последвали и други градове.