ХИНА: Средната нетна заплата в Загреб за септември е 1648 евро

Средната месечна нетна заплата за септември на работещите в юридически лица в Загреб възлиза на 1648 евро, с 1,4% повече спрямо август и с 8,8% повече спрямо септември 2024 г., предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на обявени днес данни.

За сравнение средната нетна заплата в страната за септември възлиза на 1456 евро.

Медианната нетна заплата за септември в Загреб е била 1432 евро.

Според градската служба за икономика, екологична устойчивост и стратегическо планиране най-висока е била средна нетна заплата в добива на нефт и газ (2668 евро), а най-ниската - в други лични услуги (980 евро).

Средната брутна заплата за септември на работещите в юридически лица в Загреб възлиза на 2354 евро, с 1,3% повече от август и с 9% повече от септември 2024 г.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)