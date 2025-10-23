Подробно търсене

САЩ санкционират руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

Владимир Сахатчиев
Фасадата на Министерството на финансите на САЩ във Вашингтон. (AP Photo/Alex Brandon, File)
Вашингтон,  
23.10.2025 00:36
 (БТА)
САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да препдриемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции", се казва в официално съобщение на американския минситър на финансите Скот Бесънт.

По-рано той обяви пред репортери в Белия дом, че до часове ще бъдат обявени нови наказателни мерки срещу Москва.

Същевременно снощи ЕС одобри 19-ия си пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна.

/ВС/

23.10.2025 01:52

Европейският съвет ще обсъди укрепването на европейската отбрана и помощта за Украйна

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС ще заседават днес в Брюксел, като се предвижда разговорите да обхванат укрепването на европейската отбрана, подкрепата за Украйна, състоянието на еврозоната и опростяването на законодателството на ЕС.
23.10.2025 01:18

Президентът на САЩ каза, че е отменил срещата с руския си колега

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е отменил срещата със стопанина на Кремъл Владимир Путин, съобщиха агенциите. "Отменихме срещата с президента Путин", посочи американският лидер в Белия дом в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк
23.10.2025 01:05

Доналд Тръмп каза, че САЩ не са одобрявали използване от Украйна на ракети с голям обсег

Президентът на САЩ Доналд Тръмп опроверга съобщение в американските медии, че на Украйна е дадено разрешение да използва ракети с голям обсег за удари дълбоко в територията на Русия, и добави, че "САЩ нямат нищо общо с тези ракети", предаде
22.10.2025 23:58

Шефът на НАТО тушира опасенията за разрив по оста Тръмп – Зеленски

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте омаловажи опасенията, че между президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски има напрежение. Същевременно шефът на алианса отново изрази убедеността си, че америкнският лидер е единственият
22.10.2025 14:34

Зеленски заяви, че предложението на Тръмп за замразяване на конфликта по сегашните фронтови линии е "добър компромис"

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че призивът на американския му колега Доналд Тръмп Русия и Украйна да спрат конфликта на сегашните фронтови линии е "добър компромис", предаде Ройтерс.

Към 02:06 на 23.10.2025 Новините от днес

