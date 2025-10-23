САЩ санкционират руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да препдриемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции", се казва в официално съобщение на американския минситър на финансите Скот Бесънт.

По-рано той обяви пред репортери в Белия дом, че до часове ще бъдат обявени нови наказателни мерки срещу Москва.

Същевременно снощи ЕС одобри 19-ия си пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна.