Шефът на НАТО тушира опасенията за разрив по оста Тръмп – Зеленски

Владимир Сахатчиев
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте говори на пресконференция в кулоарите на среща на натовските министри на отбраната в централата на алианса в Брюлсел, 15 октомври 2025 г. (AP Photo/Virginia Mayo)
Вашингтон,  
22.10.2025 23:58
 (БТА)
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте омаловажи опасенията, че между президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски има напрежение. Същевременно шефът на алианса отново изрази убедеността си, че американският лидер е единственият човек, способен да донесе мир между Москва и Киев, предаде Франс прес.

Рюте, който е на посещение във Вашингтон само броени дни след като Тръмп прие Зеленски в Белия дом за нелеки преговори, се срещна с конгресмени на Капитолия, преди да се отправи за разговори в Белия дом по-късно.

Помолен да коментира дали визитата му в американската столица е признак, че срещата Тръмп – Зеленски е била "катастрофа", генералният секретар на алианса отговори с "Не" и я определи като "успешна".

Посещението му е предварително планирано и до него се е стигнало, след като написал есемес на президента на САЩ, в който го помолил "да обсъдят пътищата за реализиране на визията му (на Тръмп) за мира в Украйна", обясни пред репортери генералният секретар на алианса след разговор със сенатори.

"Имам пълно доверие в президента Тръмп. Той е единственият, който може да свърши тази работа", посочи Рюте в отговор на журналистически въпрос дали президентът Владимир Путин е убедил стопанина на Белия дом да смекчи позицията си по въпроса за Русия.

"Водещата роля на Тръмп е решаваща. Той определено не бяга от нея и трябва да води диалог с всички лидери. Трябва да води диалог с Путин, трябва да води диалог и със Зеленски", добави той.

Сенаторът републиканец Том Тилис, който застана пред репортерите заедно с Рюте, каза, че продължават обсъжданията по въпроса за възможното предаване на Украйна ракети "Томахок" – оръжие, което Киев иска, за да нанася високоточни удари на руска земя.

Предоставянето на ракетите "е важно дори само защото всички сме наясно със способностите и обсега им", посочи Тилис пред Франс прес след пресконференцията.

В петък Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом, но срещата – която високопоставен украински официален представител определи като "напрегната" – приключи без анонс, че Киев ще получи от "томахавките".

Преговорите бяха "нелеки", посочи украинският официален представител и добави, че в дипломатическите усилия за прекратяване на руско-украинската война се е създало усещане за "протакане и въртене в кръг".

Президентът на САЩ междувременно се очакваше да се срещне до седмици с руския си колега в Будапеща, но във вторник отложи намерението си, защото по думите му не иска да участва в "безсмислени срещи".

Представител на Белия дом съобщи, че засега няма планове "за среща на президента Тръмп с Путин в обозримо бъдеще".

Тръмп разчиташе на личната химия между него и Путин, за да постигне мирно споразумение за Украйна, но отново и отново се оказваше разочарован от руския лидер, отбелязва Франс прес.

 

 

/ВС/

