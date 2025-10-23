Доналд Тръмп каза, че САЩ не са одобрявали използване от Украйна на ракети с голям обсег

site.btaДоналд Тръмп каза, че САЩ не са одобрявали използване от Украйна на ракети с голям обсег
Президентът на САЩ Доналд Тръмп опроверга съобщение в американските медии, че на Украйна е дадено разрешение да използва ракети с голям обсег за удари дълбоко в територията на Русия, и добави, че "САЩ нямат нищо общо с тези ракети", предаде Ройтерс.
Американският лидер посочи в публикация в "Трут Сошъл", че изнесените в статия на "Уолстрийт джърнъл" от вчера твърдения в тази посока са неверни.
"САЩ нямат нищо общо с тези ракети, откъдето и да идват те, нито с това, което Украйна ще прави с тях!", посочи Тръмп.
Вчера американското делово издание "Уолстрийт джърнъл" съобщи, като се позова на неназовани официални представители на САЩ, че правителството на Тръмп е отменило ограничение за употребата от Украйна на някои ракети с голям обсег, предоставяни от западните съюзници.
