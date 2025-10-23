Подробно търсене

Доналд Тръмп каза, че САЩ не са одобрявали използване от Украйна на ракети с голям обсег

Владимир Сахатчиев
Доналд Тръмп каза, че САЩ не са одобрявали използване от Украйна на ракети с голям обсег
Доналд Тръмп каза, че САЩ не са одобрявали използване от Украйна на ракети с голям обсег
Илюстративна снимка. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy, File)
Вашингтон,  
23.10.2025 01:05
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп опроверга съобщение в американските медии, че на Украйна е дадено разрешение да използва ракети с голям обсег за удари дълбоко в територията на Русия, и добави, че "САЩ нямат нищо общо с тези ракети", предаде Ройтерс.

Американският лидер посочи в публикация в "Трут Сошъл", че изнесените в статия на "Уолстрийт джърнъл" от вчера твърдения в тази посока са неверни.

"САЩ нямат нищо общо с тези ракети, откъдето и да идват те, нито с това, което Украйна ще прави с тях!", посочи Тръмп.

Вчера американското делово издание "Уолстрийт джърнъл" съобщи, като се позова на неназовани официални представители на САЩ, че правителството на Тръмп е отменило ограничение за употребата от Украйна на някои ракети с голям обсег, предоставяни от западните съюзници.

/ВС/

Свързани новини

23.10.2025 01:18

Президентът на САЩ каза, че е отменил срещата с руския си колега

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е отменил срещата със стопанина на Кремъл Владимир Путин, съобщиха агенциите. "Отменихме срещата с президента Путин", посочи американският лидер в Белия дом в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк
23.10.2025 00:36

САЩ санкционират руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да препдриемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде
22.10.2025 23:58

Шефът на НАТО тушира опасенията за разрив по оста Тръмп – Зеленски

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте омаловажи опасенията, че между президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски има напрежение. Същевременно шефът на алианса отново изрази убедеността си, че америкнският лидер е единственият
22.10.2025 22:13

ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия, включително забрана за вноса на втечнен газ

Държавите от ЕС одобриха 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна. Мерките включват забрана за вноса на руски втечнен природен газ. Това съобщи датското председателство на Евросъюза, цитирано от агенциите. "Изключително сме

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:08 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация