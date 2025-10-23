Един човек загина при украинска безпилотна атака в пограничната руска Брянска област

Един човек загина при украинска атака с дронове в пограничната Брянска област в Русия, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

При нападението, което е било извършено в село Андрейковичи, намиращо се само на няколко километра от украинската граница, има и ранен, написа в Телеграм губернаторът Александър Богомаз.

Русия води опустошителна война срещу Украйна от повече от три години и половина.

Като част от отбранителната си тактатика Киев многократно атакува цели в Русия.

Броят на жертвите и степента на разрушенията са несравними с опустошителните последици от руските действия в Украйна, отбелязва ДПА.

РУСИЯ ПРЕВЗЕМА НОВИ ДВЕ СЕЛИЩА В УКРАЙНА

Руските сили превзеха нови две фронтови селища в Югоизточна Украйна и съобщиха, че са установили контрол над остров в Южна Украйна, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от Ройтерс.

Украинската армия, от своя страна, също обяви успехи, идващи от района на град Добропиля в Донецка област, където войските на Киев напредват в рамките на предприета от тях контраатака.

Руските сили започнаха дълго и изтощително настъпление по и около фронтовата линия в Източна Украйна и почти ежедневно съобщават за нови и нови превзети села. Войските на Москва контролират около 19% от украинската територия.

Според руското Министерство на отбраната силите му са превзели Павливка в Запорожка област на югоизток, една от четирите области, които Русия обяви за своя територия, и Иванивка, населен пункт в Днепропетровска област, където руската армия създаде предмостие.

Ведомството допълни, че вчера руската армия е атакувала украинска енергийна инфраструктура в отговор на украински нападения срещу граждански цели в Русия.

По данни на украинските власти шест души са загинали при руските удари в нощта на вторник срещу сряда.

Информацията, която двете страни огласяват в сводките от бойното поле, не може да бъде проверена чрез независим източник.

Рано тази сутрин руските агенции предадоха, като се позоваха на Министерството на отбраната, че въздушнодесантни части и други подразделения са форсирали река Днепър и са установили контрол над остров Карантинний, недалеч от Херсон в южна посока.

Миналата седмица украинските сили казаха, че руската армия безуспешно е опитала да направи десант на острова.

Херсон беше окупиран от руските войски в началото на инвазията им през февруари 2022 г., но още същата година силите на Киев си върнаха града обратно заедно с други части от Херсонска област.

В района на Добропиля в Донецка област 132-ри отделен разузнавателен батальон на украинската армия докладва, че е поел контрола над село Кучерив яр, след като е изтласкал оттам руските сили.