Подробно търсене

Трима убити и 14 ранени при руска атака тази сутрин срещу град Херсон, съобщиха местните власти

Симеон Томов
Трима убити и 14 ранени при руска атака тази сутрин срещу град Херсон, съобщиха местните власти
Трима убити и 14 ранени при руска атака тази сутрин срещу град Херсон, съобщиха местните власти
Разрушена при руски удар жилищна сграда в Херсон (15.05.2024 г.). Снимка: АП/ Kherson Regional Military Administration
Киев ,  
24.10.2025 14:48
 (БТА)
Етикети

Трима души бяха убити, а 14 са ранени при масиран руски обстрел на Херсон, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в "Телеграм" на Херсонската областна прокуратура. 

"Към 10:20 ч. местно време (и българско) бе потвърдена смъртта на още една жена, с което общият брой на жертвите на масирания обстрел на Херсон става три", се посочва в изявлението. В него се уточнява, че при нападението са пострадали 14 души. Под процесуалното ръководство на Херсонската областна прокуратура е започнало досъдебно производство за извършването на военни престъпления, довели до смъртта на цивилни. 

Началникът на военната администрация на град Херсон Ярослав Шанко потвърди в "Телеграм" смъртта на втората жертва - жена, чиято самоличност в момента се установява. Според информацията тя е била в поразен при руската атака микробус. 

По-рано Укринформ съобщи за един загинал при сутрешната атака срещу Херсон. 

/ВД/

Свързани новини

17.10.2025 14:40

Русия заяви, че е превзела три селища в Източна Украйна

Русия заяви, че нейните сили са поели контрола над три селища в Харковска и Днепропетровска област, Източна Украйна, в райони, които Киев си върна преди три години при изненадващата си контраофанзива, предаде Франс прес.
14.10.2025 13:47

Ударите на Русия отново бяха насочени срещу украинската енергийна мрежа, заяви Зеленски; конвой с хуманитарна помощ на ООН също бе засегнат

Русия отново нанесе удари по украинската енергийна мрежа, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.Светът може да лиши Москва от възможността да нанася удари по електроцентрали, електропреносни линии и газови обекти. За тази цел обаче небето на Украйна трябва да бъде затворено, подчерта Зеленски.
12.10.2025 14:26

Зеленски настоя за действия срещу "въздушния терор" на Русия срещу Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес за действия от страна на международната общност след седмица, белязана от над 4000 руски въздушни атаки срещу украинската територия, предаде ДПА. "Москва си позволява да увеличава ударите си,
07.10.2025 17:32

Контролирани от Москва части от Запорожка и Херсонска област останаха без ток след украинска атака с дронове, съобщиха проруските власти

Контролираната от Русия част от украинската Запорожка област остана без електричество след украинска атака с дронове, предаде Ройтерс, като се позова на назначения от Москва губернатор Евгений Балицки. "В резултат на поредния удар от страна на
05.10.2025 12:47

Зеленски каза, че тази нощ Русия е атакувала Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че тази нощ руските сили са атакували Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона, предаде Ройтерс.При руската атака тази нощ бяха убити най-малко петима души, сочат данни на украинските власти.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:58 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация