Трима убити и 14 ранени при руска атака тази сутрин срещу град Херсон, съобщиха местните власти

Трима души бяха убити, а 14 са ранени при масиран руски обстрел на Херсон, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в "Телеграм" на Херсонската областна прокуратура.

"Към 10:20 ч. местно време (и българско) бе потвърдена смъртта на още една жена, с което общият брой на жертвите на масирания обстрел на Херсон става три", се посочва в изявлението. В него се уточнява, че при нападението са пострадали 14 души. Под процесуалното ръководство на Херсонската областна прокуратура е започнало досъдебно производство за извършването на военни престъпления, довели до смъртта на цивилни.

Началникът на военната администрация на град Херсон Ярослав Шанко потвърди в "Телеграм" смъртта на втората жертва - жена, чиято самоличност в момента се установява. Според информацията тя е била в поразен при руската атака микробус.

По-рано Укринформ съобщи за един загинал при сутрешната атака срещу Херсон.