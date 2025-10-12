Зеленски настоя за действия срещу "въздушния терор" на Русия срещу Украйна

Подробно търсене

Иво Тасев
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/Efrem Lukatsky
Киев,  
12.10.2025 14:26
 (БТА)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес за действия от страна на международната общност след седмица, белязана от над 4000 руски въздушни атаки срещу украинската територия, предаде ДПА.

"Москва си позволява да увеличава ударите си, открито възползвайки се от факта, че фокусът на вниманието на света е изместен върху постигането на мир в Близкия изток", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

"Точно по тази причина е недопустимо каквото и да е отслабване на натиска (върху Русия - бел. ред). Санкциите, митата и съвместните действия срещу купувачите на руски петрол - тези, които финансират войната - трябва да останат на масата", добави украинският държавен глава.

Този подход може да открие пътя към траен мир в Европа, отбеляза Зеленски. "Светът е в състояние да гарантира това успоредно с мирния процес в Близкия изток", обърна внимание той.

Зеленски заяви, че Москва е засилила "въздушния си терор" срещу украинските градове и другите населени места, "увеличавайки ударите по енергийната инфраструктура" на Украйна. Той посочи, че "само през последната седмица Русия е атакувала Украйна с над 3100 дрона, 92 ракети и около 1360 планиращи бомби".

"Вчера в Костянтинивка бомба уби дете в църква", написа Зеленски.

Украинските власти съобщиха за четири жертви в Донецка област, включително две в Костянтинивка (Константиновка на руски език), както и за двама загинали в Херсонска област.

Зеленски публикува видеа от пожари и разрушения в цяла Украйна, отбелязва ДПА.

/ГГ/

Свързани новини

11.10.2025 17:43

Укринформ: Зеленски разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и мирното споразумение в Близкия изток

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и за постигането на мирно споразумение в Близкия изток, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинския лидер в "Телеграм".
11.10.2025 16:45

Украинският президент Зеленски каза, че е обсъдил с Тръмп въпросите за противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че днес е провел "позитивен и продуктивен" телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система на Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на украинския лидер в "Екс".
11.10.2025 15:36

Зеленски провежда телефонен разговор с Тръмп, съобщи в "Екс" началникът на украинската президентска канцелария

Президентът на Украйна Володимир Зеленски провежда телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на изявление в „Екс“ на Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на Зеленски. Зеленски и Тръмп се видяха за
10.10.2025 21:29

Зеленски заяви, че Русия е изчакала влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия умишлено е изчакала лоши метеорологични условия преди да извърши масираната си атака срещу украинската енергийна система и добави, че това е влошило ефективността на противовъздушната отбрана с между 20% и 30%, предаде Ройтерс.

