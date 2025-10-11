Укринформ: Зеленски разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и мирното споразумение в Близкия изток

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и за постигането на мирно споразумение в Близкия изток, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинския лидер в "Телеграм".

"Разговарях с президента на САЩ Доналд Тръмп - много положителен и продуктивен. Поздравих президента Тръмп за успеха му и за споразумението в Близкия изток, което успя да достигне, то е изключително постижение. Ако една война може да бъде спряна в един регион, то със сигурност и други войни могат да бъдат спрени - включително руската война", написа Зеленски.

Украинският президент каза, че е информирал Тръмп за продължаващите атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

"Оценявам неговата готовност да ни подкрепи. Обсъдихме възможностите за укрепване на нашата противовъздушна отбрана, както и конкретни споразумения, по които работим, за да гарантираме това. Има добри варианти и солидни идеи за това как наистина да я укрепим", заяви Зеленски.

Президентът на Украйна добави, че от страна на Русия трябва да има готовност да се ангажира с реална дипломация.

"Това може да се постигне чрез сила. Благодаря ви, г-н президент!", написа Зеленски.

По-рано Зеленски съобщи, че по време на срещата си с Тръмп в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември в Ню Йорк е поискал от САЩ не само ракети "Томахок", но и допълнителни американски системи за изстрелване на ракети с голям обсег АТАКМС (Армейски тактически ракетни системи - ATACMS).