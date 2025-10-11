Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Укринформ: Зеленски разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и мирното споразумение в Близкия изток

Светослав Танчев
Укринформ: Зеленски разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и мирното споразумение в Близкия изток
Укринформ: Зеленски разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и мирното споразумение в Близкия изток
Украинският лидер Володимир Зеленски и американският президент Доналд Тръмп разговарят в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември. Снимка: AP/Evan Vucci
Киев,  
11.10.2025 17:43
 (БТА)
Етикети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и за постигането на мирно споразумение в Близкия изток, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинския лидер в "Телеграм".

"Разговарях с президента на САЩ Доналд Тръмп - много положителен и продуктивен. Поздравих президента Тръмп за успеха му и за споразумението в Близкия изток, което успя да достигне, то е изключително постижение. Ако една война може да бъде спряна в един регион, то със сигурност и други войни могат да бъдат спрени - включително руската война", написа Зеленски.

Украинският президент каза, че е информирал Тръмп за продължаващите атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

"Оценявам неговата готовност да ни подкрепи. Обсъдихме възможностите за укрепване на нашата противовъздушна отбрана, както и конкретни споразумения, по които работим, за да гарантираме това. Има добри варианти и солидни идеи за това как наистина да я укрепим", заяви Зеленски.

Президентът на Украйна добави, че от страна на Русия трябва да има готовност да се ангажира с реална дипломация.

"Това може да се постигне чрез сила. Благодаря ви, г-н президент!", написа Зеленски.

По-рано Зеленски съобщи, че по време на срещата си с Тръмп в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември в Ню Йорк е поискал от САЩ не само ракети "Томахок", но и допълнителни американски системи за изстрелване на ракети с голям обсег АТАКМС (Армейски тактически ракетни системи - ATACMS).

/СТ/

Свързани новини

11.10.2025 16:45

Украинският президент Зеленски каза, че е обсъдил с Тръмп въпросите за противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че днес е провел "позитивен и продуктивен" телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система на Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на украинския лидер в "Екс".
11.10.2025 15:36

Зеленски провежда телефонен разговор с Тръмп, съобщи в "Екс" началникът на украинската президентска канцелария

Президентът на Украйна Володимир Зеленски провежда телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на изявление в „Екс“ на Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на Зеленски. Зеленски и Тръмп се видяха за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:00 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация