Николай Велев
Зеленски заяви, че Украйна не би използвала ракети "Томахок" срещу цивилни обекти в Русия
Снимка: АП/Ефрем Лукацки
Киев ,  
12.10.2025 18:58
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за телевизия "Фокс нюз", че ако Украйна получи от САЩ ракети "Томахок", те ще бъдат използвани само срещу военни цели в Русия, но не и срещу цивилни, предаде Ройтерс.

Зеленски даде това уверение в момент, в който американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да предостави такива ракети на Киев.

Крилатите ракети "Томахок" имат обсег от 2500 км, което означава, че украинските сили биха били способни да ги използват за обстрел дълбоко навътре в територията на Русия, включително и по столицата Москва, коментира Ройтерс. 

Тръмп заяви в понеделник, че преди да се съгласи с доставката на "Томахок", би желал да узнае как Украйна възнамерява да ги използва, защото не иска да ескалира военните действия. 

Кремъл днес изрази безпокойство от изгледите САЩ да предоставят това оръжие на Киев и предупреди, че войната е достигнала до драматичен момент с ескалация на напрежението от всички страни. 

/ГГ/

11.10.2025 17:43

Укринформ: Зеленски разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и мирното споразумение в Близкия изток

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и за постигането на мирно споразумение в Близкия изток, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинския лидер в "Телеграм".
10.10.2025 17:29

Путин заяви, че Тръмп е направил много за мира

Руският президент Владимир Путин днес заяви, че американският му колега Доналд Тръмп е "направил много за мира", като посочи примирието в Близкия Изток за пример, но каза, че не е негова работа да решава дали той заслужава Нобелова награда за мир или не, предаде ТАСС.
07.10.2025 13:58

Кремъл заяви, че очаква яснота във връзка с плановете на САЩ да предоставят ракети "Томахок" на Украйна

Русия заяви, че очаква яснота от САЩ за възможната доставка на ракети "Томахок" на Украйна, и добави, че тези оръжия на теория биха могли да носят ядрени бойни глави, предаде Ройтерс.
02.10.2025 18:50

Евентуална доставяне на американски ракети "Томахок" на Украйна би било опасна ескалация, предупреди Кремъл

Ако САЩ доставят ракети "Томахок" на Украйна за удари дълбоко на територията на Русия, това би представлявало нова опасна ескалация между Русия и Запада, предупреди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

